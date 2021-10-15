Коронавирус в Твери, последние новости на 15 октября 2021: тверской хирург - Заслуженный врач РФ и поддержка семейных ферм

Рассказываем о коронавирусе и жизни Твери и региона в эпоху пандемии. Фото: Иван МАКЕЕВ

Последние новости о коронавирусе в Твери на утро 15 октября 2021 года.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 70 481 случай заражения (+304 за сутки).

Выздоровели 60 124 пациентов (+28 за сутки).

На карантине - 8634 граждан (+268).

Умерло 1723 человек (+8).

Прививку сделали 411 886 человек, за последние сутки – 1691 гражданин.

Это данные оперштаба региона.

Графика: Яндекс.

Больше всего заражённых ковидом в Твери. На сегодняшний день в столице Верхневолжья выявлено 24 017 24 141 случай (+ 124 за минувшие сутки).

В лидерах по числу заболевших также:

Конаковский район - 5344 (+26),

Ржев - 3945 (+14),

Калининский район - 3169 (+4),

Вышневолоцкий городской округ - 3131 (+5),

Кимры - 2352 (+4),

Торжок - 2238 (+6).

Графика: ПТО

Президент РФ Владимир Путин подписал Указ «О награждении государственными наградами Российской Федерации». За заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу почётное звание «Заслуженный врач Российской Федерации» присвоено врачу Областной клинической больницы Сергею Холодину.

Сергей Холодин - настоящий профессионал своего дела, высококвалифицированный хирург, выполняющий нейрохирургические, проктологические операции, занимающийся сосудистой хирургией. Врач оперирует не только на основном месте работы. Регулярно он выезжает в районы региона, чтобы помочь жителям тверской глубинки. с присвоением почётного звания Сергея Холодина поздравил губернатор Игорь Руденя.

Тем временем в регионе ведётся работа по созданию новых рабочих мест на селе. Там воздух чище и коронавируса меньше. Одно из направлений - поддержка развития семейных ферм и улучшение материально-технической базы сельхозкооперативов.

Меры поддержки обсуждались 14 октября на заседании областного Правительства. В 2021 году грантовая поддержка семейных ферм составляет 51 млн рублей, сельхозкооперативов - 27,6 млн рублей. Гранты предоставляются на конкурсной основе и могут быть использованы на приобретение, строительство, реконструкцию, ремонт или модернизацию сельхозобъектов, приобретение техники и оборудования.

Напомним всем читателям "КП"-Тверь", что в регионе продолжает действовать масочный режим. Сегодня это особенно актуально: в последние дни рекорд по суточному числу заразившихся ковидом был побит неоднократно - медики говорят о четвёртой и очень мощной волне заболеваемости.

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