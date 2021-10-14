Андрей Епишин вновь стал сенатором Совета Федерации РФ от Тверской области

Андрей Епишин. Фото: tver.er.ru
14 октября на первом заседании Законодательного Собрания региона седьмого созыва вторым сенатором Российской федерации от Тверской области был определен Андрей Епишин. Ранее представителем нашего региона в Совфеде также стала ректор ТвГУ Людмила Скаковская.
Напомним, в Совет Федерации (верхняя палата российского парламента) входят по два представителя от каждого субъекта РФ: один от Законодательного собрания, а один от исполнительного органа власти.
Андрей Епишин был наделен полномочиями сенатора - представителя Законодательного собрания региона шестого созыва в 2016 году.
Его повторное наделение полномочиями сенатора не стало сюрпризом. Другого кандидата от Заксобрания и не было.
Таким образом, Андрей Епишин вновь будет сенатором следующие пять лет - на протяжении действия нового созыва областного парламента.
СПРАВКА КП
Андрей Епишин родился 29 октября 1967 года в Москве.
В 1990-м окончил Московский физико-технический институт по специальности «прикладная математика и физика».
С 1990 по 2000 годы работал инженером в Центральном институте авиационного моторостроения имени П.И.Баранова. Затем в банковских структурах и коммерческих организациях.
В 2000-2005 годах являлся депутатом Московской областной Думы.
в 2005-2011 годах - председателем Законодательного Собрания Тверской области четвертого и пятого созывов.
С октября 2016-го - сенатор.
С 2005 года является президентом Тверской региональной общественной организации «Дзюдо».
Член партии «Единая Россия».
Женат, трое детей (две дочери и сын).