Андрей Епишин вновь стал сенатором Совета Федерации РФ от Тверской области

Андрей Епишин. Фото: tver.er.ru

14 октября на первом заседании Законодательного Собрания региона седьмого созыва вторым сенатором Российской федерации от Тверской области был определен Андрей Епишин. Ранее представителем нашего региона в Совфеде также стала ректор ТвГУ Людмила Скаковская.

Напомним, в Совет Федерации (верхняя палата российского парламента) входят по два представителя от каждого субъекта РФ: один от Законодательного собрания, а один от исполнительного органа власти.

Андрей Епишин был наделен полномочиями сенатора - представителя Законодательного собрания региона шестого созыва в 2016 году.

Его повторное наделение полномочиями сенатора не стало сюрпризом. Другого кандидата от Заксобрания и не было.

Таким образом, Андрей Епишин вновь будет сенатором следующие пять лет - на протяжении действия нового созыва областного парламента.

СПРАВКА КП

Андрей Епишин родился 29 октября 1967 года в Москве.

В 1990-м окончил Московский физико-технический институт по специальности «прикладная математика и физика».

С 1990 по 2000 годы работал инженером в Центральном институте авиационного моторостроения имени П.И.Баранова. Затем в банковских структурах и коммерческих организациях.

В 2000-2005 годах являлся депутатом Московской областной Думы.

в 2005-2011 годах - председателем Законодательного Собрания Тверской области четвертого и пятого созывов.

С октября 2016-го - сенатор.

С 2005 года является президентом Тверской региональной общественной организации «Дзюдо».

Член партии «Единая Россия».

Женат, трое детей (две дочери и сын).