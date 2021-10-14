В выходные в Твери будет ветрено и по-октябрьски сыро

Пришла классическая осень! Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Вот теперь октябрь уж точно наступил. В ближайшие дни мы сможем насладиться очарованием классической осени - с природы пышным увяданьем, редкими лучами солнца и волнистой мглой небес.

- Характер тверской погоды будет определять североатлантический циклон. В выходные и в начале рабочей недели погода неустойчивая: то зарядит дождь, то вдруг солнышко выглянет, - рассказывает доктор географических наук, профессор ТвГУ Наталья Сердитова. - В субботу и воскресенье к тому же ожидается довольно ощутимый ветер - до 6 метров в секунду.

В субботу +9, ночью +5. В воскресенье и в начале рабочей недели днём будет +8. Ночами немного похолодает: заморозков не ожидается, но температура может опускаться до нуля. Атмосферное давление ниже нормы, но не сильно: 744-749 мм рт. ст.

- В целом можно сказать, что мы находимся в рамках климатической нормы октября, - подбадривает Наталья Сердитова.

Дачникам следует заканчивать свой аграрный сезон: завершить санитарную обрезку, отправить в компост все растительные остатки, подготовить места для озимых посевов. И радоваться пушкинской осени!

И помните: в такую сырую и ветреную погоду следует особенно беречь своё здоровье! Высыпайтесь, ешьте побольше овощей и фруктов (диетологи советуют съедать по 4 овоща и 4 фрукта в день), пейте чай с имбирём и морсы. Гулять, конечно, тоже можно и даже нужно. Просто старайтесь одеваться по погоде. И обязательно носите защитную маску в общественных местах. Тогда ничто не помешает ни вам, ни окружающим наслаждаться прощальной красой этой волшебной поры.