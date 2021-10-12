Коронавирус в Твери, последние новости на 12 октября 2021: вакцинальные пункты в машинах и гигантская велодорога

О главном в Тверской области к этому часу. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Последние новости о коронавирусе в Твери на утро 12 октября 2021 года.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 69 587 случаев заражения (+292 за сутки).

Выздоровело 59 920 пациентов (+299 за сутки).

На карантине - 7963 гражданина (-11).

Умерло 1704 человек (+4).

Прививку сделали 407 004 человека, за последние сутки – 284 гражданина.

Это данные оперштаба региона.

Оперативная статистика на 11 октября 2021 года. Фото: Яндекс.

Больше всего заражённых ковидом в Твери. На сегодняшний день в столице Верхневолжья выявлено 23 799 случаев (+ 106 за минувшие сутки).

В лидерах по числу заболевших также:

Конаковский район - 5283 (+10),

Ржев - 3901 (+18),

Вышневолоцкий городской округ - 3114 (+3),

Калининский район - 3125 (+23),

Кимры - 2339 (0),

Торжок - 2213 (+4).

11 октября на заседании оперштаба региона во главе с губернатором Игорем Руденей рассмотрен проект мобильных пунктов вакцинации против коронавирусной инфекции. В Твери планируется задействовать специальные машины c медиками, где можно будет сделать прививку от ковида.

Как сообщает областное правительство, с 18 октября в Твери начнут функционировать два мобильных пункта вакцинации против коронавируса - около ТЦ «Олимп» на улице Трехсвятской и на площадке у ТЦ «Можайский» в микрорайоне Южный.

Спецмашины с медиками будут находиться там 18 и 19 октября с 11:00 до 20:00 с техническим перерывом с 15.00 до 16.00.

Планируется, что в одну смену медики в каждой машине смогут вакцинировать от 40 до 50 человек.

Всего в Твери планируется создать 16 мест, где будут работать мобильные пункты.

Запись на вакцинацию в них не потребуется.

Без нее сделать прививку в Твери можно также в ТЦ «РИО» на площади Гагарина, в Торговом парке №1 на Октябрьском проспекте, в ТЦ «Рубин» на проспекте Калинина и ТЦ «Вавилон» (в фитнес-клубе) на бульваре Цанова.

Кроме этого, в Верхневолжье работает 55 пунктов вакцинации. Записаться на прививку можно через МФЦ, по номеру "122", на портале gosuslugi.ru, на сайте электронной регистратуры, а также по телефонам самих прививочных пунктов.

В Тверской области по территориям Конаковского, Калининского районов, Твери, Торжка и Торжокского района, Кувшиновского района, Осташковского городского округа проложат участок велотрассы «Москва – Санкт-Петербург». 11 октября губернатор Игорь Руденя провёл рабочую встречу по вопросам его строительства с представителями компании-подрядчика - «Вело1».

- Первый этап - это Дубна-Конаково. Дальше дорога идёт по всей территории области, у нас будет сформировано несколько альтернативных маршрутов, в том числе в Старице и до Ржевского мемориала. Кроме того, есть достаточно интересные места, которые находятся рядом с основным расположением трассы, это, в том числе Исток Волги, в Торжке - несколько интересных усадеб, - отметил Игорь Руденя.

Протяженность пилотного участка «Дубна–Конаково» составит около 28,7 км. Его начнут строить уже в этом году.

В настоящее время ведутся работы по строительству 55-километрового участка велотрассы в Московской области.

СПРАВКА КП

Велодорога «Москва – Санкт-Петербург» пройдет по Московской, Тверской, Новгородской и Ленинградской областям.

Она пройдет вблизи более 380 культурных, исторических и природных достопримечательностей. На маршруте планируется организация велопарковок и велопрокатов на железнодорожных станциях.

Данные оперштаба на 11 октября 2021 года

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