Калининская АЭС станет пилотной площадкой по освоению современных подходов к реализации программы «Нулевой травматизм»

Корпоративная стажировка концерна «Росэнергоатом» по вопросам охраны труда Фото: Управление информации и общественных связей Калининской АЭС

Важность человеческого фактора в области безопасного труда и реализация концепции нулевого травматизма стали основными вопросами обсуждения.

В мероприятии приняли участие генеральный директор АО «Концерн Росэнергоатом» Андрей Петров, генеральный инспектор Николай Сорокин, главный инспектор Игорь Зонов, руководитель Управления охраны труда и защиты персонала Андрей Можгинский, директора и функциональные руководители Белоярской, Билибинской, Калининской, Курской, Ленинградской атомных станций, а также АО «Атомтехэнерго» и филиала «Калининатомтехэнерго» АО «Атомтехэнерго».

В программе стажировки были рассмотрены темы: «Управление профессиональными рисками при эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте электротехнического оборудования», «Методы вовлечения персонала в выявление опасностей травмирования и принятие мер по их устранению», «Обеспечение безопасных условий труда персонала подрядных организаций» (опыт выполнения работ по продлению срока эксплуатации энергоблока №1 Калининской АЭС), «Оценка эффективности деятельности подразделений АЭС по повышению уровня охраны труда, установление и применение показателей результативности деятельности». Был сделан акцент на роль руководителя-лидера в реализации концепции «Vision Zero» («Нулевой травматизм») и продвижение проактивного показателя «Профилактика тяжести травматизма».

На Калининской АЭС участники мероприятия провели осмотр рабочих мест, собеседования и наблюдения за выполнением работ оперативным персоналом. Это позволило на итоговом совещании сформулировать перечень положительных практик и вынести на рассмотрение вопросы, требующие решения/поддержки от центрального аппарата, руководства АЭС и дочерних обществ.

Фото: Управление информации и общественных связей Калининской АЭС

Свою оценку мероприятию дал генеральный директор АО «Концерн Росэнергоатом» Андрей Петров: «Мы смогли не только эффективно провести совещание руководителей по обмену опытом, наработать пакет лучших предложений по улучшению условий труда и повышению безопасности, но и максимально посетить цеха и производственные площадки Калининской АЭС, открыто пообщаться с работниками и получить от них обратную связь. Нужно отметить, что Калининская АЭС станет одним из пилотных предприятий, где будут осваиваться самые новые, современные подходы к реализации программы «Нулевой травматизм».

По итогам стажировки были отмечены 9 положительных практик Калининской атомной станции, которые предложено тиражировать на другие предприятия концерна «Росэнергоатом». В числе таких практик - проведение обучающих семинаров на тему «Оценка и управление профессиональными рисками на КлнАЭС», автоматизация процесса ранжирования подрядных организаций, использование телескопической штанги для проведения измерений вибрации подшипниковых опор и другие.

Фото: Управление информации и общественных связей Калининской АЭС

Фото: Управление информации и общественных связей Калининской АЭС