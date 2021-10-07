В выходные погода в Твери будет идеальной для прогулок

Успейте насладиться прекрасной порой! Фото: Евгения ГУСЕВА

«Ночь, улица, фонарь, аптека…» Одно из самых знаменитых стихотворений Блока родилось 10 октября 1912 года. Уныние в мире и душе описывает поэт. Какая радость, что нынешний октябрь совсем не таков!

- До воскресенья, 10 октября, нас ожидает потрясающая погода: безоблачное небо, сухо и почти безветренно - золотая осень во всей красе! - обнадёжила «КП»-Тверь» доктор географических наук, профессор ТвГУ Наталья Сердитова. - Днём в выходные +11, ночью свежо: 0… -1.

Начало рабочей недели будет тоже хорошим и сухим. Днём 10-11 градусов тепла, ночами +3. Осадков до вторника включительно пока не видно.

- Но в понедельник появится облачность. Атмосферное давление хоть и останется в пределах нормы, начнёт снижаться: с 764 мм ртутного столба в воскресенье до 755 мм во вторник. Это говорит о том, что характер погоды скоро может поменяться, - предупреждает Наталья Сердитова.

Успейте насладиться прекрасной осенью и не пропустите звездопад Дракониды, пик которого придётся на ночь с 8 на 9 октября! Метеорный поток Дракониды будет прекрасно виден при молодой Луне и безоблачной погоде.

Наблюдать звездопад лучше всего за городом, около полуночи. Набравшись терпения, вы сможете насчитать более одного, а то и двух десятков падающих звезд. Звёздный дождь прольётся в той области неба, где располагается созвездие Дракона, оттуда и название. Это созвездие расположено рядом с ковшом Малой Медведицы. Подробнее о том, где и как смотреть звездопад в Тверской области, читайте здесь.