Министр образования Тверской области рассказала о проблемах со школьным меню, переходе школ на пятидневку и вакцинации учащихся

Школьники хотят пятидневку, но освободить субботу для отдыха не получится - только под самостоятельные занятия. Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

О решении проблемы нехватки педагогических кадров, замороженном строительстве школ, переходе школьников на пятидневку и других важных вопросах образования рассказала министр образования Тверской области Юлия Коваленко. Она ответила на вопросы родителей школьников и детсадовцев в прямом эфире, который транслировался на официальной странице регионального Минобразования.

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Министр образования региона Юлия Коваленко. Фото: Министерство образования Тверской области

О нехватке учителей и воспитателей

Министр отметила, что дефицит кадров действительно ощутим. Педагогические вакансии есть практически в каждом муниципальном образовании, имеющиеся учителя несут большие нагрузки. В частности, очень требуются учителя иностранного языка. Кстати, начать учить детей иностранному языку может даже человек без педагогического образования:

- Если вы имеете высшее образование и хорошо владеете иностранным языком, мы всегда примем вас в образовательное учреждение. Вы пройдёте переподготовку или повышение квалификации - такой опыт у нас есть. Учителями иностранного становились, например, инженеры, - рассказала Юлия Коваленко.

Что касается педагогов дошкольного образования, сегодня работает программа содействия занятости в рамках нацпроекта «Демография». В этом году порядка 50 человек будут подготовлены для работы в дошкольных образовательных организациях.

- Мы ждём учителей и дошкольных педагогов и будем поэтапно усиливать работу: это и целевой набор, и поддержка педагогических работников на селе, - поделилась планами министр. - Им выплачивается дополнительно 25% к окладу. Молодым специалистам в первые три года выплачивается 50% к должностному окладу. Есть такая мера поддержки, как обеспечение жильём

и компенсация затрат на жильё. По проекту «Земский учитель» мы ежегодно привлекаем в наши муниципальные образовательные организации педагогов из других регионов. Участникам программы выплачивается миллион рублей из областного и федерального бюджетов. По контракту педагог должен отработать пять лет в определённой образовательной организации. Кстати, педагоги, которые к нам приехали по данной программе, передают опыт и практику регионов, где они работали.

О переходе всех школ на пятидневку

В Москве, в отличие от Твери, все дети учатся на пятидневке. И детей, и родителей Твери понять можно: шестидневная учебная неделя лишает ребёнка выходного. Но просто эту проблему не решить. По мнению Юлии Коваленко, пожертвовать своим временем всё равно придётся:

- В Москве есть специальный шестой день семейного образования, когда родители вместе с детьми участвуют в образовательных проектах или посещают образовательные, культурные центры. Чтобы мы все смогли перейти на пятидневку, нужно тоже расширить проектную деятельность. У детей должна иметься возможность развиваться. И тут всё в руках родителей. Ваша школа может сформировать пять учебных дней в соответствии с учебным планом, а в шестой день предусмотреть проектную деятельность, когда ребята будут ходить с родителями в театры, музеи, а потом писать творческие работы.

О вредных продуктах и формировании школьного меню

Колбаса или сладкие йогурты, которые предлагают ребятам в школах, не по вкусу некоторым родителям, старающимся придерживаться принципов ЗОЖ. Однако эти продукты появились в меню именно из-за того, что их любит большинство детей, отмечает министр.

- Питание в школах основано на примерном 10-дневном или 14-дневном меню, разработанном вместе с НИИ питания. Мы всегда ратуем, чтобы меню было сбалансированным. Но не всегда дети в семье получают навыки полезного питания, - развела руками министр, - поэтому иногда для разнообразия питания такие продукты в меню включаются.

Если вы недовольны школьным меню, можно обратиться к администрации школы и созвать орган государственно-общественного управления. Тогда можно будет сформировать новое меню.

- С претензиями к качеству школьного питания обращайтесь также к администрации школы, - добавила Юлия Коваленко. - Можно оставить отзыв на сайте госуслуг. Эти отзывы регулярно отслеживаются. Если вашу проблему в школе не решили, звоните на горячую линию Минобразования (8 (4822) 34-96-08) или в орган управления образованием в муниципалитете.

О поборах в детских садах

- Все бытовые нужды детских садов финансируются средствами образовательного учреждения. Родители могут добровольно участвовать в благотворительных проектах, только если им самим это интересно и они хотят создать в детском саду что-то новое. Если есть факты, когда с родителей принудительно собирают деньги на чистящие средства или какие-либо другие повседневные нужды, это нарушение.

О незавершённом строительстве в школах

Много вопросов Юлии Коваленко задали о замороженном строительстве школы в тверском микрорайоне «Радужный» и пристройки в Хотиловской школе Бологовского района.

- Строительство школы в «Радужном» будет продолжаться, - пообещала Юлия Коваленко. - На сегодняшний день мы решаем этот вопрос. Школа будет построена, нужно набраться немного терпения. В этом году мы уже открыли одну школу, идёт строительство ещё двух. Строительство школы в «Радужном» будет закончено, потому что мы понимаем, что это позволит перевести детей на одну смену. Хотиловская школа должна быть сдана к 1 августа 2022 года. Такое поручение дал губернатор Игорь Руденя.

Вакцинация школьников

- До 1 ноября все наши школы будут охвачены вакцинацией от гриппа. И я очень рекомендую родителям обратить внимание на эту прививку, потому что эпидситуация непростая и нам очень важно создать безопасные условия - и нашим детям, и бабушкам-дедушкам, к которым ребята идут из школы, и педагогам. Рекомендую всем сделать прививку от гриппа, - посоветовала министр образования региона.

Добавим, что Юлия Коваленко ничего не сказала про перевод школьников на дистант в связи с ростом заболеваемости коронавирусом. Из чего можно сделать вывод, что пока официально в Тверской области переход на дистанционное образование не планируется. О том, что российские

школы не будут массово закрывать из-за распространения ковида, заявлял также глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов. Однако каждый регион вправе принимать собственные решения относительно дистанционного обучения, исходя из эпидемической ситуации.