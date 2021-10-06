Досуг в Твери с 6 по 13 октября: Концерт с маримбой, живопись мастера, телесные картины и гастроли известных актеров

В Твери есть, где провести культурный досуг. Фото: Тверская филармония

КОНЦЕРТЫ

Камерная музыка: от виолончели до аккордеона с маримбой

Тверская филармония приготовила для меломанов пару отличных концертов камерной музыки. Это отличный отрешиться от суеты будней и погрузиться в мир гармонии.

8 октября в 18:30 филармония приглашает на концерт лауреата международных конкурсов виолончелиста Александра Рамма.

Он гастролирует во многих городах России, Великобритании, Литвы, Швеции, Австрии, Финляндии, ЮАР, Японии, Франции и Болгарии; дает сольные концерты в известных залах.

В концерте также поучаствует губернаторский камерный оркестр «Российская камерата».

В программе: произведения композитора позднеромантического стиля Эдварда Элгара и современного мастера Алексея Шора (концерт для виолончели с оркестром «Musical Pilgrimage»).

Стоимость билетов: от 200 до 400 рублей.

11 октября в 18:30 филармония приглашает на второй концерт в рамках фестиваля «Музыкальная осень в Твери».

На сцене выступит дуэт лауреатов международных конкурсов Марии Власовой (аккордеон) и Виктора Сыча (маримба).

Что такое маримба? Это ударный родственник ксилофона, но на нем играют специальными палочками с обмотанными нитками головками.

Дуэт Виктора Сыча и Марии Власовой существует уже более десяти лет. За это время музыкантами создан оригинальный репертуар, включающий транскрипции классической музыки и произведения композиторов-современников.

В программе: произведения И.С. Баха, С. Рахманинова, П. Чайковского, М. Равеля, Т. Коппеля, К. Абэ, Э. Томаса, Л. Десятникова, Т. Сергеевой и др.

Стоимость билетов: от 300 до 500 рублей.

ВЫСТАВКИ

Волшебство Воеводиной

В большом зале Тверском городского музейно-выставочного центра 8 октября откроется выставка потрясающего художника Виктории Воеводиной. Экспозиция посвящена 80-летию мастера.

Экспозиция дает весьма полное представление о творческом пути Виктории Воеводиной, которая продолжает искать дополнительные выразительные средства, экспериментировать ничего не боясь.

Картины этого живописца — это полет фантазии, плод изумительного мастерства, смелости автора.

Поверьте, кто не видел, творчество Воеводиной потрясает.

10 октября в том же большом зале в 14:00 пройдёт встреча с самой Викторией Воеводиной (вход свободный).

Стоимость билетов на выставку: от 60 до 120 рублей.

Телу - время

В тверском центре современной культуры «Рельсы» можно посетить выставку молодого художника Катарины Лав «–тело». Название говорит само за себя.

Как пишут организаторы, «экспозиция представляет из себя тотальную инсталляцию, которая ставит перед зрителем проблему сознательного вреда здоровью, смирения с полученными травмами и рефлексии о значимости тела и влиянии человеческих действий на его состояние.

Катарина Лав – участница многих выставок современного искусства как в России, так и за рубежом.

Вход свободный. Но необходимо заранее зарегистрироваться на сайте центра.

Возрастное ограничение: 16 +

СПЕКТАКЛИ

Постановка-анекдот

В ДК Пролетарка 11 октября в 19:00 представят спектакль «С кем поведешься …» — это многочисленные комичные ситуации, пропитанные искрометным юмором, переносящие зрителя в Петербург конца 19-го века!

Постановщиком по-настоящему динамичного спектакля, наполненного песнями и танцами, выступил режиссёр Ленкома, ученик Марка Захарова - Роман Самгин.

В постановке в главных ролях заняты такие известные актеры как Мария Аронова и Алексей Маклаков.

Цена билетов: 1800 - 5000 рублей.