Лучшая зона отдыха в Твери: прогуляйтесь по Мигаловской набережной

Вид на Мигаловскую набережную с высоты птичьего полёта. Фото: администрация Твери

Пятиэтажки на Мигаловской набережной выстроили в 60-х годах двадцатого века. Дорогу для машин, что идет по берегу, заасфальтировали, а вот о пешеходных дорожках никто не позаботился.

Сегодня не узнать волжский берег: всего за пять месяцев текущего года здесь обустроили лучшую в городе набережную. Есть где и с коляской пройти, и ребятне порезвиться, и пенсионерам прогуляться.

А все потому, что попала эта территория в федеральную программу «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда». Чтобы попасть в неё, неравнодушные горожане собирали подписи по всему району. Потом было голосование. И проект победил. Мало кто верил, что подрядчик обустроит все это пространство за такой короткий срок: ландшафт слишком суров. Но все получилось. За время большой стройки на набережной областные и городские власти несколько раз выезжали на берег Волги с инспекционными проверками, проводили здесь выездные совещания.

Детский городок на набережной. Фото: администрация Твери

Только цифры

Более 70 млн рублей было выделено из бюджетов разных уровней на благоустройство Мигаловской набережной.

Официально

Игорь Руденя, губернатор Тверской области

(о благоустройстве набережной):

- Все пожелания жителей мы учли: установили детские и спортивные площадки, обустроили территорию и инфраструктуру. Проведена большая работа. Это очень хороший опыт, и он будет продолжен. Мы планируем продлить пешеходную зону, которая соединит Мигаловскую набережную с центром Твери.

Что сейчас на набережной

На площади почти 2500 квадратных метров укреплена береговая линия, уложена новая брусчатка, сделаны пешеходные дорожки, устроена ливневая канализация. Благоустроены дороги и тротуары: обновлен асфальт, заменен бортовой камень вдоль проезжей части.

Зоны отдыха на набережной рассчитаны на людей разных возрастов. Здесь детские и спортивные площадки, тренажёры, скамейки, парковые светильники, система видеонаблюдения. Велосипеды и автомобили можно оставить в парковочном кармане, их двенадцать близ набережной. К Волге ведут несколько новых лестничных спусков.

Алексей Огоньков, глава Твери:

- Мигаловская набережная - одна из ключевых общественных территорий, благоустроить эту зону отдыха было важно качественно и в срок. Хотя уже очевидно: вблизи набережной есть ещё территории, которые можно обустроить в дальнейшем. Это и прибрежная зона, и площадка за зданием дошкольного отделения школы № 4. С учётом мнения местных жителей будем прорабатывать возможности для развития комфортного городского пространства в этой части Пролетарского района.

ВАЖНО

Зона отдыха на месте пустыря

Следующая общественная зона для благоустройства уже определена рейтинговым голосованием, которое проходило на платформе Минстроя России za.gorodsreda.ru. Участие в нём приняли более 24 тысяч жителей Твери. Из 15 объектов областной столицы наибольшее число голосов набрала зелёная зона на улице Громова. Здесь в следующем году на месте пустыря появится ещё одна зона отдыха.

На заметку

По федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» в Твери в разные годы благоустроены: ландшафтный парк «Тьмака», сквер в посёлке Химинститута, площадь перед стелой «Город воинской славы», сквер у памятника князю Михаилу Тверскому, зоны отдыха на аллее Славы в Мамулино и на бульваре Цанова, бульвар Радищева.