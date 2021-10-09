Погода на выходные 9 и 10 октября в Твери: аномально высокое атмосферное давление и конец бабьего лета

Теплая осень заканчивается в Таерской области. Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

Вот уже несколько дней в Тверской области стоят погожие деньки, а анормально высокое атмосферное давление бьет рекорды.

Так сегодня, 9 октября, оно составляет 777 мм рт. ст. Могут быть побиты несколько суточных рекордов, считают специалисты Московского метеобюро. Такое высокое атмосферное давление в течение нескольких дней - само по себе редкость. Виноват в этом гигантский атмосферный антициклон.

Прогноз Гидрометцентра в Твери такой:

В субботу, 9 октября, день будет сухим и погожим – до +11 градусов.

В воскресенье, 10 октября, ночью – до +3 градусов, а днем температура поднимется до +10 градусов.

Последним днем бабьего лета синоптики прогнозируют понедельник - 11 октября.

Потом температура плавно пойдёт на понижение. А с середины следующей недели новый атмосферный фронт принесёт в регион дожди.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.