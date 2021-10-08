Коронавирус в Твери, последние новости на 8 октября 2021: новые списки тех, кто должен привиться обязательно

В регионе расширен список тех, кто должен обязательно поставить прививку.

Последние новости о коронавирусе в Твери на утро 8 октября 2021 года.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 68 458 случаев заражения (+269 за сутки).

Выздоровели 59 578 пациентов (+52 за сутки).

На карантине - 7202 гражданина (+213).

Умерли 1678 человек (+4).

Прививку сделали 402 069 человек, за последние сутки – 1233 гражданина.

Это данные оперштаба региона.

Больше всего заражённых ковидом в Твери. На сегодняшний день в столице Верхневолжья выявлено 23 561 случаев (+ 105 за минувшие сутки).

В лидерах по числу заболевших также:

Конаковский район - 5163 (+29),

Ржев - 3849 (+12),

Вышневолоцкий городской округ - 3075 (+10),

Калининский район - 3071 (+9),

Кимры - 2321 (+15),

Торжок - 2176 (+0).

Графика: Яндекс

В Тверской области расширен список категорий граждан, подлежащих обязательной вакцинации от коронавируса. Соответствующее постановление 6 октября выпустил главный санитерный врач Тверской области, руководитель регионального Управлегния Роспотребнадзора Арнольд Выскубов.

К перечню сфер трудовой деятельности, работники которой уже подлежат обязательной вакцинации, добавляется ещё несколько категорий.

Обязательной вакцинации от коронавируса теперь подлежат работники:

- сферы финансовых услуг и страхования;

- почтовой связи и курьерской деятельности;

- парикмахерских и салонов красоты, в том числе SPA;

- физкультурно-оздоровительной деятельности (в том числе работники фитнесс-центров, соляриев, бань, саун);

- сферы бытовых услуг, в том числе прачечных и химчисток;

- сферы организации культурных, просветительских и выставочных мероприятий, в том числе работники музеев, выставочных залов, библиотек, ДК, лекториев;

- сферы организации досуговых, зрелищных, развлекательных и иных мероприятий, в том числе игровых мероприятий, мастер-классов, детских игровых комнат и развлекательных центров;

- сферы предоставления консультационных услуг с очным присутствием граждан.

Вакцинированы должны быть не менее 80% работников организаций и предприятий вышеперечисленных сфер деятельности. Первую прививку работники должны получить в срок до 6 ноября, второй компонент вакцины – до 6 декабря.

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