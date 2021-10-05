Загадываем желания Дракону и Ориону: Два звездопада увидят жители Тверской области в ближайшие дни

Звездопады лучше всего наблюдать на природе, вдали от искусственного света мегаполисов. Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

Время романтики и исполнения желаний: в ближайшие дни нам предстоит созерцать сразу два звездопада! Метеорные дожди Дракониды и Ориониды достигнут своего пика в октябре. Увидеть их смогут и жители Тверской области.

О том, как и когда правильно наблюдать звездопады, «КП»-Тверь» рассказала педагог дополнительного образования Дворца творчества детей и молодёжи, руководитель астрономического кружка Татьяна Маркова.

ТЕЛЕСКОП НЕ НУЖЕН

Метеорные дожди лучше всего наблюдать невооружённым глазом.

- Телескоп настраивается на одну маленькую область. Крутить его по всему небу - непростое занятие. Кроме того, метеор, вспыхнув, быстро гаснет. Поймать «падающую звезду» в телескоп - дело очень непростое. А вот увидеть невооружённым глазом Дракониды и Ориониды в наших широтах вполне возможно, - говорит Татьяна Маркова.

Звездопады лучше всего наблюдать на природе: на даче, в деревне, где-нибудь на берегу реки или в поле. Главное - подальше от мегаполиса. Яркий свет городов просто-напросто затмит искорки падающих звёзд.

А ТЕРПЕНИЕ ПОТРЕБУЕТСЯ

- Звёздный дождь не «прольётся» за несколько секунд - к этому надо быть готовым. Дракониды, например, придётся наблюдать где-то в течение часа. Если всё это время внимательно смотреть на небо, желательно в одну область, то можно будет увидеть до тридцати метеоров, - уверена Татьяна Маркова.

Главный совет тем, кто соберётся на вылазку за падающими звёздами: изучите заранее, как выглядят созвездия, о которых пойдёт речь ниже. Тогда вы без труда найдёте их на небе и не пропустите ни одной капли «звёздного дождя». Ну и, конечно, одевайтесь теплее!

ДРАКОНИДЫ

Дракониды - метеорный поток, связанный с кометой 21P/Джакобини - Циннера. Увидеть этот звездопад можно единожды в год, в первой половине октября. Метеорный поток будет «исходить» из созвездия Дракона.

В Тверской области Дракониды должно быть видно очень хорошо, Луна только начнёт расти и не «заберёт» на себя весь свет.

- Пик Драконид наступит 8 октября. Соответственно, наблюдать звездопад лучше всего в ночь на 9 октября, около полуночи, - советует Татьяна Маркова. - Метеоры появятся из области «головы» Дракона, которая находится чуть правее Веги.

Вега (Альфа созвездия Лиры) - вторая по яркости звезда северного полушария (после Арктура). Если вы не знаете, где она находится, ориентируйтесь на ковш Малой Медведицы. Созвездие Дракона будет слева. Его голова - трапеция из четырёх звёзд, из которой исходит длинный изогнутый хвост, как бы обнимающий ковш Малой Медведицы.

Ночь с 8 на 9 октября,кстати, согласно прогнозу метео-сайтов, должна быть погожей, без плотных облаков - облачность пророчат маленькую либо переменную. Это наблюдателям за звёздами будет на руку.

ОРИОНИДЫ

Ориониды - рой метеорных тел, дважды в год (весной и осенью) встречающихся с Землёй. Это метеорный поток шлейфа хвоста кометы Галлея. Увидеть его можно в районе созвездия Ориона.

- Ориониды лучше наблюдать также с полуночи. Пик этого звездопада приходится на ночь с 20 на 21 октября, - говорит Татьяна Маркова. - Смотреть нужно немного выше звезды Бетельгейзе - левого плеча Ориона.

Созвездие Ориона найти совсем не сложно. На первый взгляд оно похоже на сноп сена или перетянутую кушаком фигуру человека. Находится Орион недалеко от Большой Медведицы. Его легко разыскать по трём бело-голубым звёздам - поясу Ориона. Звёзды пояса расположены в одну линию, близко друг к другу. Выше над ними вы увидите ещё две очень яркие звезды, символизирующие плечи греческого охотника, - это та самая Бетельгейзе (сияет красным) и Беллатрикс (горит бело-голубым). Ниже под поясом, практически симметрично Бетельгейзе с Беллатрикс, будут ещё две яркие звезды - ноги Ориона.

Поток Орионид может быть ещё более плотным, чем Дракониды. Наблюдение, правда, собирается немного подпортить Луна, которая будет практически полной.

Но, согласитесь, увидеть всего одну-две падающих звезды - уже праздник для нас, жителей городов, так редко любующихся удивительным звёздным небом.