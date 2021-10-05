При поддержке Калининской АЭС в Твери прошёл Всероссийский фестиваль науки «NAUKA 0+»

Начальник отдела охраны окружающей среды КлнАЭС Андрей Данилкин Фото: Управление информации и общественных связей Калининской АЭС

Партнером проведения регионального этапа выступила Калининская АЭС.

На открытии гостей приветствовали министр образования Тверской области Юлия Коваленко, руководитель детского технопарка «Кванториум» Виталий Любимов, начальник управления информации и общественных связей Калининской АЭС Юлия Смирнова и др.

Калининская АЭС представила на фестивале разнообразную программу, которая позволила молодому поколению получить информацию о деятельности атомной станции, погрузиться в мир науки. Неожиданным для участников фестиваля подарком от атомщиков стало научное шоу, где были представлены удивительные опыты из области физики и химии.

Фото: Управление информации и общественных связей Калининской АЭС

Об обеспечении экологической безопасности, охране окружающей среды и рациональном природопользовании студентам Тверского государственного университета рассказал начальник отдела охраны окружающей среды КлнАЭС Андрей Данилкин. По его словам, доля АЭС в общем объеме загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферный воздух, ничтожно мала и составляет менее 0,01%. Тем не менее, постоянно совершенствуя технологии, атомные предприятия стремятся к снижению даже такой незначительной нагрузки на окружающую среду.

«Калининская АЭС отвечает современным трендам экологической надежности и безопасности, – отметил Андрей Данилкин. – Отсутствие нарушений, поддержание благополучия наземных и водных экосистем, находящихся в окрестностях атомной станции, являются главным итогом всех мероприятий по охране окружающей среды».

Фото: Управление информации и общественных связей Калининской АЭС

Также ребята смогли проверить полученные знания, ответив на вопросы тематической викторины. По итогам мероприятия студенты ТвГУ отметили, что такие встречи дают представление о существующих отраслях промышленности региона, помогают получить информацию о работе передовых предприятий «из первых уст», а также определиться с выбором места дальнейшего трудоустройства.

Всероссийский фестиваль науки «NAUKA 0+» ежегодно проходит с 2013 года с целью популяризации науки среди аудитории всех возрастов. В рамках фестиваля на различных площадках организована целая серия научно-популярных мероприятий – лекции, состязания, интерактивные проекты, мастер-классы, хакатоны, выставки и многое другое.