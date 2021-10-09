Коронавирус в Твери, последние новости на 9 октября 2021: экстренная эвакуация школы и детсада, и мальчик, которого оставили на обочине

Главные новости региона к этому часу. Фото: Виктория ТУШКОВА

Последние новости о коронавирусе в Твери на утро 9 октября 2021 года.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 68 729 случаев заражения (+271 за сутки).

Выздоровели 59 607 пациентов (+29 за сутки).

На карантине - 7437 граждан (+235).

Умерли 1685 человек (+7).

Прививку сделали 402 069 человек, за последние сутки – 1233 гражданина.

Это данные оперштаба региона.

Больше всего заражённых ковидом в Твери. На сегодняшний день в столице Верхневолжья выявлено 23 520 случаев (+ 59 за минувшие сутки).

В лидерах по числу заболевших также:

Конаковский район - 5198 (0),

Ржев - 3859 (+10),

Вышневолоцкий городской округ - 3095 (+20),

Калининский район - 3083 (+12),

Кимры - 2324 (+3),

Торжок - 2182 (+5).

Графика: Яндекс

Днем 8 октября Московском районе Твери полиции для проверки правонарушения пришлось экстренно эвакуировать работников, учеников и воспитанников школы №33 и детского сада.

Для проверки обстановки в школу и детсад также приехали кинологи. Как положено в таких ситуациях на место прибыла машина скорой помощи.

Однако сигнал оказался ложным.

Как пояснили в полиции, опасности не было.

"Транспорт Верхневолжья" прокомментировал опубликованную в соцсетях жалобу мамы 11-летнего мальчика из Твери. Напомним, женщина рассказала, что её ребёнок случайно сел не на свой автобус и уехал из Твери в Аввакумово. По словам мамы на конечной остановке у лесополосы водитель высадил ребёнка, несмотря на то, что был уже вечер и у мальчика не было денег на проезд домой.

"КП"-Тверь" обратилась за комментариями в "Транспорт Верхневолжья". Транспортный оператор ответил следующее: "Данная информация не соответствует действительности. По словам водителя, он разговаривал с мальчиком и пытался узнать, почему ребенок находится один в вечернее время и нужна ли ему помощь. Однако мальчик вышел из автобуса и отошёл от транспортного средства. В настоящее время проводится внутренняя проверка по этому инциденту, уточняются детали. Запись с камер видеонаблюдения будет снята в ближайшие дни и предоставлена СМИ для подтверждения корректности действий водителя".

В пресс-службе "Транспорта Верхневолжья" также отметили, что все сотрудники предприятия проинструктированы, как работать с несовершеннолетними детьми.

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