Коронавирус в Твери, последние новости на 9 октября 2021: экстренная эвакуация школы и детсада, и мальчик, которого оставили на обочине

Главные новости региона к этому часу.
Фото: Виктория ТУШКОВА
Последние новости о коронавирусе в Твери на утро 9 октября 2021 года.
Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 68 729 случаев заражения (+271 за сутки).
Выздоровели 59 607 пациентов (+29 за сутки).
На карантине - 7437 граждан (+235).
Умерли 1685 человек (+7).
Прививку сделали 402 069 человек, за последние сутки – 1233 гражданина.
Это данные оперштаба региона.
Больше всего заражённых ковидом в Твери. На сегодняшний день в столице Верхневолжья выявлено 23 520 случаев (+ 59 за минувшие сутки).
В лидерах по числу заболевших также:
Конаковский район - 5198 (0),
Ржев - 3859 (+10),
Вышневолоцкий городской округ - 3095 (+20),
Калининский район - 3083 (+12),
Кимры - 2324 (+3),
Торжок - 2182 (+5).
Графика: Яндекс
Днем 8 октября Московском районе Твери полиции для проверки правонарушения пришлось экстренно эвакуировать работников, учеников и воспитанников школы №33 и детского сада.
Для проверки обстановки в школу и детсад также приехали кинологи. Как положено в таких ситуациях на место прибыла машина скорой помощи.
Однако сигнал оказался ложным.
Как пояснили в полиции, опасности не было.
"Транспорт Верхневолжья" прокомментировал опубликованную в соцсетях жалобу мамы 11-летнего мальчика из Твери. Напомним, женщина рассказала, что её ребёнок случайно сел не на свой автобус и уехал из Твери в Аввакумово. По словам мамы на конечной остановке у лесополосы водитель высадил ребёнка, несмотря на то, что был уже вечер и у мальчика не было денег на проезд домой.
"КП"-Тверь" обратилась за комментариями в "Транспорт Верхневолжья". Транспортный оператор ответил следующее: "Данная информация не соответствует действительности. По словам водителя, он разговаривал с мальчиком и пытался узнать, почему ребенок находится один в вечернее время и нужна ли ему помощь. Однако мальчик вышел из автобуса и отошёл от транспортного средства. В настоящее время проводится внутренняя проверка по этому инциденту, уточняются детали. Запись с камер видеонаблюдения будет снята в ближайшие дни и предоставлена СМИ для подтверждения корректности действий водителя".
В пресс-службе "Транспорта Верхневолжья" также отметили, что все сотрудники предприятия проинструктированы, как работать с несовершеннолетними детьми.
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Графика: ПТО