Красными человечками да по классике или Почему стоит посетить выставку Игоря Новикова в Путевом в Твери

Часть экспозиции в Путевом. Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

Современным искусством да по строгой классике. Красные человечки-пиктограммы на фоне Кремля - карабкаются по лестницам, да снимают звезды. Белые олени - по пейзажам русских художников. Запрещающие знаки - на пикантных местах обнаженки Модильяни. Это уже само по себе заявление и узнаваемый бренд с которым член корреспондент Академии художеств, нонконформист один из самых дорогих современных авторов (если верить аналитике дилеров арт-рынка) Игорь Новиков давно вошёл в историю современного российского искусства.

Красные человечки и провокационные работы в классических интерьерах третьего этажа Восточной башни Тверского императорского дворца - тоже то ещё заявление. Карабкаешься-карабкаешься по классике и бац: камерный зал и ... разрыв шаблона.

Пересказывать сюжеты картин и спойлерить - дело неблагодарное. Их надо видеть. Оценить и принять или не принять самому.

Художник Новиков на предпоказе для прессы говорил много, растолковывал, объяснял ход своих мыслей - сюжетные ходы. Вспоминал большие проекты с Церетели, со столичным Мультимедиа Арт Музеем.

Он давно живет на две страны: Россия и Швейцария. В Европе к классике относятся с большим пониманием. У нас больше жалуют классическое письмо типа Шилова-Глазунова. Галерей современного искусства, которые выставляли бы даже канонических Малевича-Кандинского тут не встретишь. А надо бы их поболе.

- Я делаю ремейк классических произведений, - растолковывает Новиков на мой вопрос: что вы скажите зрителю, который, придя на выставку, увидит произведения классиков с вашими человечками-пиктограммами поверх сюжетов.

То есть апгрейд и современное прочтение. А уж какой подтекст - каждый растолкует себе сам.

Интересуюсь: как относится к стрит-арту? Ведь многие интересные настенные работы современных артистов городские власти не только в Твери, но и в других российских городах, нещадно закрашивают. Но не у всех же есть возможность выставляться в галереях...

Он говорит, что закрашивать, конечно, не надо. Вот в Европе не закрашивают, а даже реставрируют. Но! То, что нарисовано, должно быть эстетично и красиво.

Для титульной работы выставки, которая напечатана на афише, Новиков выбрал «Святого Христофора», написанного в прошлом году. Человек, с накидкой на голове бредёт по реке меж двух берегов.

Пейзаж каноничен и отсылает к средневековой живописи и раннему Возрождению.

Нам он пояснил - это автопортрет. Вот так он сам, накрывшись платком, бредёт меж двух берегов Россия и Швейцария и ещё не определился, какому берегу отдать предпочтение. На горе на заднем плане пейзажа - виселица.

- А кого вы там повесили?- интересуюсь.

- А это неясно. Пейзаж по средневековым мотивам, тогда виселицы были неотъемлемой частью пейзажа, причём располагались они в таких видовых местах.

Тверской картинной галерее художник по окончании выставки намерен подарить несколько работ. Какие? Пока не знает, будет выбирать вместе с руководством галереи. В дар свои произведения он оставляет и в других российских городах и рад этому - несёт искусство в массы.

Выставка в Путевом будет работать с 8 октября по 5 декабря. Так что, спешите видеть!

СПРАВКА «КП»

Игорь Новиков (1961 гр) – Российско-швейцарский художник-живописец, нонконформист. Один из художников «неофициального» искусства 1980-х, организовавших арт-сквот в Фурманном переулке, который дал название московскому объединению художников, музыкантов, режиссеров андеграундного течения «Фурманный переулок». Стипендиат ЮНЕСКО. В 1993 году персональная выставка художника прошла в Государственной Третьяковской галерее. С 1999 года живет и работает в Швейцарии и в России.

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На эти работы Новикова вдохновила средневековая графика. Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

Художник Игорь Новиков представил свои работы в Путевом в Твери. Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

В зале Путевого. Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

Неканоничный «Святой Христофор» и автор. Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА