Коронавирус в Твери, последние новости на 6 октября 2021: 60 миллионов рублей на лекарства для ковидных больных и 48 миллионов рублей на ремонт двух магистралей

Расходы бюджета на медикаменты и дороги. Фото: Алексей АНДРЕЕВ

Последние новости о

коронавирусе в Твери на утро 6 октября 2021 года.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 68 189 случаев заражения (+254 за сутки).

Выздоровели 59 526 пациентов (+12 за сутки).

На карантине - 6989 граждан.

Умерли 1674 человека (+7).

Прививку сделали 402 069 человек, за последние сутки – 1233 гражданина.

Это данные оперштаба региона.

Больше всего заражённых ковидом в Твери. На сегодняшний день в столице Верхневолжья выявлено 23 355 случаев (+ 103 за минувшие сутки).

В лидерах по числу заболевших также:

Конаковский район - 5134 (+19),

Ржев - 3837 (+26),

Вышневолоцкий городской округ - 3065 (+2),

Калининский район - 3062 (+15),

Кимры - 2306 (0),

Торжок - 2176 (+18).

Графика: Яндекс

Более 60,2 млн рублей из федерального бюджета выделено Тверской области на обеспечение бесплатными лекарствами пациентов с коронавирусной инфекцией. Распоряжение о распределении средств на эти цели регионам страны подписал Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.

В Тверской области бесплатные медикаменты для лечения COVID-19 жители региона получают при обращении в поликлиники по месту жительства, вызове врача на дом и в Центрах амбулаторной помощи (ЦАП), специализирующихся на диагностике и лечении коронавируса.

На ремонт дорог на двух улицах Твери потратят почти 48 млн рублей. Тендер опубликован на сайте Госзакупок. В данный момент, согласно проектно-сметной документации, ведётся поиск подрядчика.

Ремонт планируется на улице Дарвина (от площади Капошвара – улица Тимирязева) и Спартака (участок улица Тимирязева – 4-й пер. Пески).

Срок подачи заявок заканчивается 26 октября, а завершить сам ремонт планируется к 30 апреля следующего года.

В работы входят как укладка дорожного покрытия, так и нанесение новой разметки. Демонтаж трамвайных путей не планируется.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.