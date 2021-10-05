Перестановки в думе Твери: добровольная отставка четырех депутатов и новые председатели комитетов

На заседании думы. Фото: ТГД

Думское заседание 5 октября прошло ровно, быстро и по-деловому. Начали в 10 утра, а не как обычно в полдень. Бойко пробежались по повестке из шести вопросов. Управились за час. Ничего революционного для жизни города, но существенное для думской жизнедеятельности.

Дело в том, что по итогам минувших больших сентябрьских выборов четверо думцев: Аксёнов, Сульман, Гуменюк и Булатов ушли заседать в Заксобрание, то есть в парламент областной. Трое из ушедших, за исключением Булатова, возглавляли ключевые постоянные комитеты в думе.

Так что, кто же будет их возглавлять теперь - это надо было решить безотлагательно.

А ещё принять добровольные заявления ушедших о досрочном прекращении полномочий. Кто сядет в их кресла на оставшийся срок полномочий думы - пока неясно.

Места одномандатников - Аксёнова и Сульмана останутся не занятыми. На два других места, занятых списочниками, должны выдвинуть кандидатуры партии, но их пока нет. Отставку депутатов коллеги приняли и проголосовали. Потом определились с кандидатурами председателей комитетов.

Кандидатуры эти, согласно букве закона, мог выдвинуть как председатель думы, так и думские фракции. Выдвинул только Евгений Пичуев. Фракции не стали.

Итак: постоянный комитет по бюджету и налогам возглавил Алексей Арсеньев. Комитет по местному самоуправлению и регламенту теперь за Ильей Холодовым. Комитет по экономической политике и предпринимательству возглавил Юрий Ануфриев. Комитет по развитию городской инфраструктуры (после перехода Алексея Арсеньева ранее его возглавлявшего в бюджетный комитет) - Артур Сычев.

- Оперативное избрание новых председателей комитетов позволит думе не снижать темпы работы и в плановом режиме приступить к обсуждению и принятию бюджета города Твери на 2022 и последующие два года, - заметил спикер Пичуев.

Ещё из интересных решений нынешней думы: на здании школы номер 2, носящей имя Карбышева, вскоре появится мемориальная доска учителям-фронтовикам. Делается это за счёт средств меценатов и дополнительных расходов бюджета не потребует.

Также депутаты поддержали обращение правительства Тверской области о передаче нежилого помещения на Пушкинской, 6-6а, где расположена «Галерея пейзажа имени Ефрема Зверькова». Депутаты сошлись на том, что передача занимаемого галереей помещения в государственную собственность позволит частной коллекции стать музеем регионального значения и получить развитие.

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