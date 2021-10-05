Коронавирус в Твери, последние новости на 5 октября 2021: пожар в центре города и два новых ковидных госпиталя

Пожар в заброшенном доме оперативно потушили и спасли бомжей, обитавших там. Фото: Наталья ОСИПОВА; FB/«Медицинские новости. Тверь»

Последние новости о коронавирусе в Твери на утро 5 октября 2021 года.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 67 935 случаев заражения (+250 за сутки).

Выздоровели 59 514 пациентов (+54 за сутки).

На карантине - 6054 граждан (-510 за сутки).

Умерли 1667 человек (+6).

Прививку сделали 400 836 человек, за последние сутки – 1010 граждан.

Это данные оперштаба региона.

Больше всего заражённых ковидом в Твери. На сегодняшний день в столице Верхневолжья выявлено 23 252 случаев (+ 116 за минувшие сутки).

В лидерах по числу заболевших также:

Конаковский район - 5113 (+11),

Ржев - 3809 (+17),

Вышневолоцкий городской округ - 3063 (+3),

Калининский район - 3037 (+13),

Кимры - 2306 (+2),

Торжок - 2158 (+7).

Графика: Яндекс

В Твери развёрнуты еще два ковидных госпиталя. Один госпиталь снова начал работать на базе Областного клинического лечебно-реабилитационного центра (ОКЛРЦ). Здесь 200 коек для взрослых пациентов. Другой развернут на базе больницы номер 6 - точнее заработал он на базе первичного сосудистого центра в отделениях неврологии и кардиологии. Об этом сообщает портал "Медицинские новости. Тверь".

В «шестерке» будут принимать пациентов с инфарктами и инсультами - так как это профильная категория больных данного центра. Что касается ОКЛРЦ, то главврач Александр Старцев сообщил:

- В четвертый раз мы начинаем работу в качестве инфекционного госпиталя. С 27 сентября в связи с прогрессивно ухудшающейся эпидобстановкой, ОКЛРЦ развернул пульмонологическое отделение для лечения больных с новой коронавирусной инфекцией. Действовать пришлось быстро, госпиталь был готов к принятию инфекционных больных в течение трёх дней с соблюдением всех норм и стандартов по эпидемиологическим требованиям.

Работа отделений медицинской реабилитации из-за ковидного госпиталя приостановлена. Работает дневной стационар для взрослых и детей - для пациентов с неврологической патологией и консультативная поликлиника, на базе которой ежедневно проводится вакцинация против COVID-19.

Минувшим вечером в центре Твери напротив областного суда (в бывшей "Бастилии") на улице Брагина случился пожар - загорелся старый двухэтажный дом №4.

Это заброшенное деревянное строение с мансардой.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Тверской области, на место оперативно прибыли пожарные расчеты.

В 20:09 открытый огонь был погашен.

В брошенном доме обитали несколько человек без определенного места жительства, никто из них не пострадал. Пожарные всех вывели.

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