Тверская область вновь оказалась на втором месте по смертности в РФ

Антирекорд прошлого года по смертности можно считать побитым... Фото: Олег ЗИНЧЕНКО

Тверская область показывает печальное постоянство: население вымирает. Как и год назад, наш регион держится на втором месте в РФ по уровню смертности.

С января по июль 2021 года коэффициент смертности в Тверской области составил 21,1%. То есть на каждую тысячу населения у нас за этот период умер 21 человек (для лучшего понимания мы округлили число в меньшую сторону).

Таковы официальные данные Росстата. В абсолютных числах умерли с января по июль в регионе 15 222 человека (за аналогичный период 2020 года умерли 12 893 человека).

2021 год далеко не завершён, но антирекорд пошлого года можно считать побитым. Напомним, в 2020 году в Тверской области была зафиксирована наивысшая за последние 12 лет убыль населения. Число умерших на тысячу жителей региона составило 18,4 человека.

СМЕРТНОСТЬ В РАЗРЕЗЕ СУБЪЕКТОВ РФ

Повторимся: Тверская область на втором месте по смертности. Быстрее нас вымирала за семь месяцев 2021 года только соседняя Новгородская область (у них коэффициент смертности на две десятых выше нашего - 21,3%).

Антилидер списка смертности годичной давности - Псковская область - сегодня спустился на третье место. Коэффициент смертности на Псковской земле составил 20,9%.

Справедливости ради отметим, что в подавляющем большинстве регионов страны коэффициенты смертности в этом году выросли.

Что до самых живучих, то это Ингушетия (коэффициент смертности 3,9), Чечня (4,9) и Ямало-Ненецкий автономный округ (5,5).

СМЕРТНОСТЬ ОТ КОРОНАВИРУСА В ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

Росстат не публикует данных об удельном весе смертей от коронавируса в общем числе смертей по регионам страны за семь месяцев 2021 года. Так что посчитаем сами.

По данным Тверьстата, с января по июль (включительно) 2021 года в Тверской области умерли в общей сложности 15 222 человека. А от коронавируса, согласно официальной статистике, скончались 879 человек (456 смертей от ковида было зафиксировано к 1 января и 1 335 смертей - к 1 августа). Значит, в общем числе смертей смерти от коронавируса составляют 5,77%.

МЛАДЕНЧЕСКАЯ СМЕРТНОСТЬ СНИЖАЕТСЯ...

Здесь, к счастью, ситуация лучше. Младенческая смертность в Тверской области ниже среднего показателя по стране.

В России с января по июль 2021 году на каждую тысячу родившихся детей умерли 4,4 младенца. В Тверской области - 4,2.

Радостно, что, по сравнению с тем же периодом 2020 года, младенческая смертность в Верхневолжье снизилась: год назад показатель был 4,4.

…НО РОЖДАЕМОСТЬ ТОЖЕ ИДЁТ ВНИЗ

За семь месяцев 2021 года мамы Тверской области произвели на свет 5 453 малыша, или 7,6 ребенка на тысячу населения. Это на 5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Снижение рождаемости - тоже тенденция. В 2018 году коэффициент рождаемости составил 9,1 на тысячу населения, в 2019-м - 8,4, а в 2020-м родились 8 детей на тысячу населения.

ВЫВОДЫ

Увы, но мы продолжаем сохранять сложившуюся в последние десятилетия тенденцию: смертность растёт, рождаемость снижается. При этом позитивный прогноз на ближайшее будущее, учитывая ситуацию с коронавирусом, сделать при всём желании не получится.

Численность населения Тверской области на начало 2021 года составляла 1 млн 245 тысяч 619 человек. Озвученный региональной властью базовый (умеренно оптимистичный в существующих условиях) прогноз пророчит, что в 2023 году население сократится до 1 млн 231 тысячи человек, консервативный же предполагает меньшую цифру: 1 млн 225 тысяч человек.