Коронавирус в Твери, последние новости на 4 октября 2021: обновленный фасад "Ласточкиного гнезда" и граффити по эскизу художницы из Голландии

Реставрационные работы в "Ласточкином гнезде" Фото: Минконтроль Тверской области

Последние новости о коронавирусе в Твери на утро 4 октября 2021 года.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 67 436 случаев заражения (+248 за сутки).

Выздоровели 59 195 пациентов (+77 за сутки).

На карантине - 6582 граждан (+165 за сутки).

Умерли 1659 человек (+6).

Прививку сделали 399 593 человека, за последние сутки – 443 гражданина.

Это данные оперштаба региона.

Больше всего заражённых ковидом в Твери. На сегодняшний день в столице Верхневолжья выявлено 23 067 случаев (+90 за минувшие сутки).

В лидерах по числу заболевших также:

Конаковский район - 5078 (+23),

Ржев - 3774 (+8),

Вышневолоцкий городской округ - 3045 (+13),

Калининский район - 3014 (+12),

Кимры - 2291 (+10),

Торжок - 2144 (+2).

Графика: Яндекс

Первозданный вид обретает объект историко-культурного наследия "Ласточкино гнездо", расположенный на улице Крылова в Твери.

Фотографии опубликовало Минконтроля Тверской области. Реставрационные работы уже несколько месяцев ведутся внутри и снаружи здания.

Дом находится в частной собственности. Что там откроют после ремонта, владелец не сообщает.

Оригинальное двухэтажное здание с угловой граненой башенкой со стилизованными под готические шпилями было построено в конце 1870-х годов. Постройка внесена в справочник "200 мест Твери, которые стоит увидеть".

Стену дома №6 в селе Пушкино в Калининском районе Тверской области украсило граффити по эскизу голландской художницы Вапки.

Вапка - известная художница из Европы, состоит в союзе художников из Берлина, Лондона и Роттердама.

Граффити на доме №6 в селе Пушкино Фото: vk.com/pushkinoselotverskajaoblast

Идею на стене дома воплотил художник из Ржева Роман Дмитриев. В конце, добавили ещё ромашки, которых не было на эскизе. Так захотели местные жители.

Художественную инициативу местные жители в соцсети активно поддержали и предложили продолжать проект, чтобы преобразить и другие дома.

Графика Фото: ПТО

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