В понедельник в Тверь придёт спокойное бабье лето

Время гулять, наслаждаться осенним разноцветьем и сочинять сентиментальные стихи! Фото: Олег ЗОЛОТО

Сентябрь не порадовал нас приятной погодой, и оплатить должок предстоит октябрю. Наступает затишье: лиричная пора - отрада для поэтов и влюблённых…

- В ближайшие дни характер нашей погоды определяет антициклон: будет маловетрено и совсем без дождей! - обрадовала «КП»-Тверь» доктор географических наук, профессор ТвГУ Наталья Сердитова. - Атмосферное давление высокое: в выходные 764 миллиметра ртутного столба, в начале недели подрастёт ещё на два-три пункта.

В Твери и области устанавливается спокойное октябрьское бабье лето. В выходные ещё облачно, но на улице довольно приятно: около +10 градусов при южном очень слабом ветре. В первой половине рабочей недели - облачно с прояснениями: солнце нет-нет да и покажет свои лучи, будет +12. Ночами 5-6 градусов тепла.

- Вся первая декада октября пока видится такой: тихо, без дождей и с проглядывающим иногда солнцем, - говорит Наталья Сердитова.

Доставайте свой любимый шарф: время гулять, наслаждаться осенним разноцветьем и сочинять сентиментальные стихи!

А подводя итоги сентября, скажем: он был зябким и сырым. Среднемесячная температура оказалась на 2,1 градуса ниже нормы, а осадков выпало 118%.

Хочется верить, что октябрь нас не подведёт. Его нормальная среднемесячная температура +5,1 градуса. Но случаются оказии. Например, в 1976 году был зафиксирован самый холодный октябрь в истории наблюдений: среднемесячная температура составила 2 градуса мороза. А вот октябрь прошлого, 2020 года оказался самым тёплым с начала наблюдений: +8,6.

Что до рекордов по дням, то самым холодным октябрьским днём было 27 октября 1912 года: -17,4. А 6 октября 1999-го вполне можно было загорать, ведь дневная температура поднялась до 24,5 градуса!