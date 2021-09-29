Голосуем за наших: Как поддержать педагога из Твери на федеральном этапе конкурса «Учитель года России – 2021»

Екатерина Христенко победила в городском и областном этапах конкурса. Поможем ей и в финале! Фото: Виктория ТУШКОВА

В России выбирают «Учителя года -2021». Федеральный этап конкурса «Учитель года России-2021» стартовал 25 сентября в Ростове-на-Дону. Тверскую область представляет победительница регионального этапа конкурса - учитель биологии тверской средней школы №46 Екатерина Христенко.

Нашу конкурсантку можно поддержать дистанционно: в рамках конкурса запущено голосование посредством специального чат-бота. Он работает в официальном сообществе Минпросвещения РФ в «Вайбере».

Имя победителя объявят 3 октября. Учитель года -2021 не только получит признание и приз - большого хрустального пеликана (пеликан - символ конкурса), но и станет общественным советником Министра просвещения РФ.

В Тверской области победителям и призёрам региональных этапов конкурсов «Учитель и воспитатель года» полагаются премии. В 2021 году их получили шесть учителей и пять дошкольных педагогов.

«Размер премии для победителя в конкурсе «Учитель года» составит 80 тыс. рублей, для участников, занявших со 2 по 6 места – 50 тыс. рублей. Лучшему специалисту по итогам конкурса «Воспитатель года» присуждается 50 тыс. рублей, а участникам со 2 по 5 место – 30 тыс. рублей», - сообщает пресс-служба Правительства Тверской области..