Прогноз позитивный: Влиятельное рейтинговое агентство АКРА оценило кредитоспособность и инвестиционную привлекательность Тверской области

Тверская область - регион с умеренно высоким уровнем кредитоспособности. И перспективами. Фото: Олег ЗИНЧЕНКО

Российское рейтинговое агентство АКРА («Аналитическое кредитное рейтинговое агентство») представило обновлённые данные по кредитному рейтингу Тверской области.

Позиция региона с прошлого года не изменилась: нам вновь присвоен рейтинг «А-» (ниже мы объясним, что это означает). Но по сравнению с ноябрём 2020 года, когда позиции Тверской области специалисты оценили как стабильные, в этот раз нам дали позитивный прогноз дальнейшего развития.

ЧЕМ ВАЖЕН РЕЙТИНГ АКРА

Периодическое исследование регионов, производимое специалистами АКРА, можно назвать официальной оценкой кредитоспособности и инвестиционной привлекательности региона. Агентство аккредитовано Банком России, и данные, собранные АКРА, используются как ЦБ РФ, так и Министерством финансов России.

Из рейтингов АКРА крупные инвесторы могут делать выводы о рисках, которые они несут, вкладываясь в экономику того или иного региона. Соответственно, чем выше позиция региона в рейтинге, тем привлекательнее он для богатых инвесторов.

«A-», ПРОГНОЗ «ПОЗИТИВНЫЙ»

В рейтинге АКРА 12 категорий. От самой низкой («D»), характеризующей состояние дефолта, до самой высокой («ААА»), показывающей максимальный, наивысший уровень кредитоспособности и инвестиционной привлекательности.

Наш регион в категории «А». Она характеризует умеренно высокий уровень кредитоспособности по сравнению с другими регионами, но с сохранением чувствительности к воздействию неблагоприятных перемен в коммерческих, финансовых и экономических условиях.

В большинстве категорий имеется несколько подкатегорий. В категории «А» это «А-», «А» и «А+». Таким образом, Тверская область сейчас находится на низшем уровне категории «А», но с тенденцией к позитивным переменам.

Посмотрим подробнее, как охарактеризовали кредитные позиции Тверской области специалисты.

Ликвидность

Тверская область имеет дефицитный бюджет, но накопленная ликвидность (возможность быстро обращать активы в деньги) позволит финансировать этот дефицит и погашать долг в течение ближайших двух лет, считают специалисты.

Уровень госдолга

На 1 сентября 2021 долг области составил 15,9 млрд рублей и был полностью представлен бюджетными кредитами. Долговая нагрузка на региональную казну является умеренно низкой - 31% по отношению к текущим доходам.

Базовый сценарий АКРА предполагает, что мы будем финансировать дефицит бюджета за счёт использования остатков на счетах региона.

Бюджет

Бюджет Тверской области характеризуется достаточно высокой долей налоговых и неналоговых доходов (около 76%).

В 2021 году нашу казну ожидает снижение поступлений по налогу на прибыль на 10% и по налогам на совокупный доход на 2%. Но остальные поступления возрастут, и ожидаемый прирост налоговых и неналоговых доходов составит 7%.

В этом году специалисты прогнозируют существенный -почти в два раза относительно прошлогоднего уровня - рост капитальных расходов, которые более чем наполовину будут обеспечены трансфертами. В итоге усреднённая доля капитальных расходов в совокупных расходах казны (без учёта субвенций) в 2018-2022 годах должна составить 15%.

АКРА рассматривает капитальные расходы как возможный резерв для сокращения расходов бюджета в случае снижения его доходной части.

Умеренные показатели развития

Показатели безработицы в Тверской области ниже средних по стране. Подушевой валовый региональный продукт не превышает 60% среднестранового показателя. Уровень заработных плат в среднем составляет не более трёх региональных прожиточных минимумов (прожиточный минимум на душу населения в 2021 году - 11 234,14 рубля).

Налоговые поступления в бюджет Тверской области достаточно диверсифицированы (представлены поступлениями из разных сфер, что является позитивным моментом). Максимальная доля поступлений в 2020 году, по оценке АКРА, приходилась на обрабатывающие производства (23%).

Другие значимые с точки зрения доли налоговых поступлений отрасли - торговля, транспортировка и хранение, деятельность в области информации и связи, производство, электроэнергетика.

ВЫВОДЫ

По мнению исследователей АКРА, кредитный рейтинг Тверской области обусловлен сбалансированной бюджетной политикой и прогнозируемым уровнем государственного долга без существенных рисков рефинансирования.

Возможный позитивный сценарий развития:

- сохранение среднего уровня капитальных расходов областного бюджета выше 12% расходов (без учёта субвенций);

- сохранение достаточного уровня ликвидности после финансирования дефицита бюджета текущего года;

- рост валового регионального продукта и зарплат темпами, превышающими среднестрановые.

К негативному рейтинговому действию могут привести:

- резкое снижение налоговых и неналоговых поступлений в бюджет при отсутствии возможностей сокращения его расходов;

- рост долговой нагрузки до уровня выше 55% текущих доходов.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Марина ЦУРКАН, доцент кафедры госуправления ТвГУ, кандидат экономических наук:

- Рейтингу АКРА мы можем доверять, так как он аккредитован Центробанком РФ. Думаю, что это ещё один фактор, который будет способствовать привлечению инвестиций в регион. Все крупные компании имеют в своём штате инвестиционных аналитиков, которые в обязательном порядке рассматривают данное исследование.

Для органов власти подобные рейтинги являются маркерами действующей инвестиционной политики. Исходя из выводов свежего рейтинга, считаю, что нужно ориентироваться не на удержание позиций, а работать на достижение более высоких показателей по параметрам, которые сегодня можно улучшить. В частности, увеличивать количество реализованных инфраструктурных проектов за счёт областного бюджета. И в целом следовать позитивному сценарию, предложенному АКРА.