Досуг в Твери с 29 сентября по 6 октября: Музыкальная осень, звезда эстрады, классика ретрокино и спектакли

Любителей классической музыки ждет традиционный фестиваль, но это далеко не все из интересного в Твери... Фото: Тверская филармония
КОНЦЕРТЫ
Осенний пир музыки
1 октября в 18:30 в Тверской филармонии состоится торжественное открытие 52 фестиваля «Музыкальная осень в Твери».
В этот раз пир музыки будет посвящен юбилеям двух композиторов - 140-летию Николая Мясковского и 130-летию Сергея Прокофьева.
На открытии фестиваля публике представят премьеру - губернаторский камерный оркестр «Российская камерата» (дирижер – Андрей Кружков ) исполнит ораторию «На страже мира» Прокофьева и симфониетту, ор. 68 №2 Мясковского. В концерте принимают участие губернаторский камерный хор «Русский партес», концертный хор Конаковской хоровой школы мальчиков и юношей. А также в роли чтеца выступит заслуженный артист России, актер Тверского ТЮЗа Андрей Иванов.
Стоимость билетов: от 500 до 700 рублей.
Гагарина в Юбилейном
5 октября в Тверь приедет звезда российской эстрады Полина Гагарина. Она собирается выступить в спорткомплексе «Юбилейный».
Организаторы обещают «шоу, которому нет равных, где известные во всем мире хиты звучат по-новому, а современные диджитал-декорации позволяют показать полноценную концертную программу как на больших, так и маленьких площадках».
В программе - зажигательные танцевальные номера, яркие костюмы, интерактивы, живой звук и, конечно же, мощнейший вокал Полины Гагариной.
Цена билетов: от 1200 до 5000 рублей.
РЕТРОКИНО
На экране - Чаплин
30 сентября в 19:00 ДК «Пролетарка» приглашает на ретро показ под открытым небом серии короткометражных комедий черно-белого немого кино 1928-1933 годов. В главной роли - Чарли Чаплин. Показ состоится на площади перед ДК.
Для показа будет использоваться как современное мультимедийное, так и уникальное раритетное оборудование народной киновидеостудии «Пролетарки».
В этот же день, 30 сентября, на площадках Дворца культуры откроет свои двери арт-музей современного искусства «Прожектор «Пролетарки». Запланирована работа семи тематических зон.
Вход свободный.
СПЕКТАКЛИ
Гости с постановками
30 сентября, 1 и 2 октября в Тверском театре юного зрителя с гастролями выступит труппа Калужского ТЮЗа.
Гости представят в Твери три спектакля: 30 сентября в 18:30 - «Музей исчезнувших вещей» (по пьесе калужского автора Андрея Убогого), 1 октября в 11:00 и в 14:00 - «Соловей» (по сказке Андерсена), 2 октября в 18:30 - «Кентервильское привидение» (по сказке Уайльда).
Цена билетов: от 250 до 500 рублей.
Придумаем сказку
В Театре кукол 2 октября в 11:00 представят постановку по мотивам сказок Сергея Козлова «Как придумать сказку».
Спектакль расскажет зрителям о приключениях Ежика и Медвежонка - героев, любимых не одним поколением детей. Собранные в один спектакль, трогательные и наивные истории учат добру, заставляют детей и взрослых думать, дают ответы на сложные философские вопросы.
Цена билета 350-400 рублей.
ВЫСТАВКА
В Москву - на Веницианова
Бонусом расскажем еще об одном событии в Москве. Там в Инженерном корпусе Третьяковской галереи с 30 сентября открывается выставка «Пространство, свет и тишина», посвященная выдающемуся русскому живописцу Алексею Венецианову (1780–1847).
Его называли «певцом людей русских» за талант гениально изображать представителей крестьянства. И, между прочим, именно с его помощью был освобожден от крепостной зависимости украинский писатель Тарас Шевченко.
Причем здесь Тверь? А при том.
В экспозиции проекта будут показаны более 80 произведений живописи и графики, в том числе часть работ представит Тверская картинная галерея.
Алексей Веницианов создал немало картин в нашем крае. Вместе с шедеврами Венецианова на выставке покажут и произведения его учеников: Алексеева, Тыранова, Славянского, Сороки и других, некоторые из них также вдохновлялись и творили в Верхневолжье.
Москва недалеко, можно съездить и насладиться отличной экспозицией.