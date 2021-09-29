Досуг в Твери с 29 сентября по 6 октября: Музыкальная осень, звезда эстрады, классика ретрокино и спектакли

Любителей классической музыки ждет традиционный фестиваль, но это далеко не все из интересного в Твери... Фото: Тверская филармония

КОНЦЕРТЫ

Осенний пир музыки

1 октября в 18:30 в Тверской филармонии состоится торжественное открытие 52 фестиваля «Музыкальная осень в Твери».

В этот раз пир музыки будет посвящен юбилеям двух композиторов - 140-летию Николая Мясковского и 130-летию Сергея Прокофьева.

На открытии фестиваля публике представят премьеру - губернаторский камерный оркестр «Российская камерата» (дирижер – Андрей Кружков ) исполнит ораторию «На страже мира» Прокофьева и симфониетту, ор. 68 №2 Мясковского. В концерте принимают участие губернаторский камерный хор «Русский партес», концертный хор Конаковской хоровой школы мальчиков и юношей. А также в роли чтеца выступит заслуженный артист России, актер Тверского ТЮЗа Андрей Иванов.

Стоимость билетов: от 500 до 700 рублей.

Гагарина в Юбилейном

5 октября в Тверь приедет звезда российской эстрады Полина Гагарина. Она собирается выступить в спорткомплексе «Юбилейный».

Организаторы обещают «шоу, которому нет равных, где известные во всем мире хиты звучат по-новому, а современные диджитал-декорации позволяют показать полноценную концертную программу как на больших, так и маленьких площадках».

В программе - зажигательные танцевальные номера, яркие костюмы, интерактивы, живой звук и, конечно же, мощнейший вокал Полины Гагариной.

Цена билетов: от 1200 до 5000 рублей.

РЕТРОКИНО

На экране - Чаплин

30 сентября в 19:00 ДК «Пролетарка» приглашает на ретро показ под открытым небом серии короткометражных комедий черно-белого немого кино 1928-1933 годов. В главной роли - Чарли Чаплин. Показ состоится на площади перед ДК.

Для показа будет использоваться как современное мультимедийное, так и уникальное раритетное оборудование народной киновидеостудии «Пролетарки».

В этот же день, 30 сентября, на площадках Дворца культуры откроет свои двери арт-музей современного искусства «Прожектор «Пролетарки». Запланирована работа семи тематических зон.

Вход свободный.

СПЕКТАКЛИ

Гости с постановками

30 сентября, 1 и 2 октября в Тверском театре юного зрителя с гастролями выступит труппа Калужского ТЮЗа.

Гости представят в Твери три спектакля: 30 сентября в 18:30 - «Музей исчезнувших вещей» (по пьесе калужского автора Андрея Убогого), 1 октября в 11:00 и в 14:00 - «Соловей» (по сказке Андерсена), 2 октября в 18:30 - «Кентервильское привидение» (по сказке Уайльда).

Цена билетов: от 250 до 500 рублей.

Придумаем сказку

В Театре кукол 2 октября в 11:00 представят постановку по мотивам сказок Сергея Козлова «Как придумать сказку».

Спектакль расскажет зрителям о приключениях Ежика и Медвежонка - героев, любимых не одним поколением детей. Собранные в один спектакль, трогательные и наивные истории учат добру, заставляют детей и взрослых думать, дают ответы на сложные философские вопросы.

Цена билета 350-400 рублей.

ВЫСТАВКА

В Москву - на Веницианова

Бонусом расскажем еще об одном событии в Москве. Там в Инженерном корпусе Третьяковской галереи с 30 сентября открывается выставка «Пространство, свет и тишина», посвященная выдающемуся русскому живописцу Алексею Венецианову (1780–1847).

Его называли «певцом людей русских» за талант гениально изображать представителей крестьянства. И, между прочим, именно с его помощью был освобожден от крепостной зависимости украинский писатель Тарас Шевченко.

Причем здесь Тверь? А при том.

В экспозиции проекта будут показаны более 80 произведений живописи и графики, в том числе часть работ представит Тверская картинная галерея.

Алексей Веницианов создал немало картин в нашем крае. Вместе с шедеврами Венецианова на выставке покажут и произведения его учеников: Алексеева, Тыранова, Славянского, Сороки и других, некоторые из них также вдохновлялись и творили в Верхневолжье.

Москва недалеко, можно съездить и насладиться отличной экспозицией.