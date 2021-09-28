Калининская АЭС: Удомля присоединилась к отраслевому челленджу «Забег атомных городов»

Бег - это самый доступный и полезный вид спорта Фото: Управление информации и общественных связей Калининской АЭС

Масштабный спортивный праздник, приуроченный ко Дню работника атомной промышленности, объединил спортсменов и любителей бега из Удомли, Максатихи, Вышнего Волочка, Бологого, Бежецка, Торжка и Твери.

Забеги прошли в городах присутствия Госкорпорации «Росатом» в конце сентября 2021 года. Только в прошлом году к спортивному флешмобу присоединилось около 7 000 сотрудников из 38 атомных городов.

В Удомле призовые забеги включали дистанции на 3, 5 и 10 км. Кроме того, любой желающий мог преодолеть символический марафон в 1 км. Также в рамках «Забега атомных городов» участники преодолевали дистанцию 2021 метр.

Фото: Управление информации и общественных связей Калининской АЭС

«На протяжении порядка 30 лет спортсмены-профессионалы, воспитанники детско-юношеских спортивных школ, ветераны спорта, а также все, кто поддерживает здоровый образ жизни, выходят на традиционный осенний пробег «Кросс наций», - отметила начальник Физкультурно-оздоровительного спортивного комплекса Анна Дегтярева. – «Кросс наций» почти одновременно стартовал в разных регионах России, а в городах расположения предприятий атомной промышленности проходил челлендж «Забег атомных городов». Такова объединяющая идея этого праздника спорта, которая позволяет всем участникам почувствовать себя «единой командой».

По итогам призовых забегов были определены победители среди мужчин и женщин в каждой возрастной категории. Среди мужчин самым быстрым на дистанции 10 км стал мастер отдела дефектоскопии металлов и технического контроля Калининской АЭС Егор Соловьев. Среди женщин золотую медаль завоевала инженер электрического цеха атомной станции Людмила Лаврова. Самым юным участником мероприятия стал трехмесячный Артем Пискаренко, который вышел на старт вместе с мамой, а самой старшей участницей - Валентина Бик (81 год).

Фото: Управление информации и общественных связей Калининской АЭС