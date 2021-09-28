В Твери вручили удостоверения об избрании депутатами Госдумы РФ Владимиру Васильеву и Юлии Сарановой

Удостоверения новоявленным депутатам вручили в облизбиркоме. который расположен в здании областного правительства (за памятником князю Михаилу Тверскому). Фото: Александр ЖМУЛИН

28 сентября на заседании областной избирательной комиссии Тверской области зарегистрированы новоизбранные депутаты Государственной Думы РФ восьмого созыва - Владимир Васильев и Юлия Саранова. Оба они представляют партию "Единая Россия".

Председатель избирательной комиссии Тверской области Валентина Дронова вручила зарегистрированным депутатам удостоверения об избрании. Пожелала им успешной работы на благо страны и Тверской области в Госдуме РФ нового созыва.

Опытный политик Владимир Васильев, который уже представлял наш регион в Госдуме, был вновь избран депутатом в нижнюю палату российского парламента по Заволжскому одномандатному избирательному округу № 180. По данным облизбиркома, за него проголосовали за него проголосовали 95 565 гражданина, или 42,14 % из принявших участие в выборах избирателей.

Валентина Дронова поздравила Владимира Васильева. Фото: избирательная комиссия Тверской области

Лидер тверских волонтеров и руководитель НКО "Фонд Твери" Юлия Саранова впервые будет представлять Тверскую область в Госдуме, и по сути заменит там депутата от нашего региона Светлану Максимову.

Юлия Саранова избрана по Тверскому одномандатному избирательному округу № 179». Она набрала 62 870 голосов - 30,91%.