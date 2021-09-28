Чиновники посчитали: Чтобы не умереть с голоду, житель Тверской области должен тратить на продукты минимум 5254 рубля

По мнению статистики, мы проедаем 45,8% прожиточного минимума. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

20 сентября в Тверской области был утверждён новый прожиточный минимум - на 2022 год (прожиточный минимум не на квартал, как раньше, а на все девять месяцев по решению Правительства РФ начали устанавливать с 2021 года).

Размер прожиточного минимума на душу населения в нашем регионе принят в сумме 11 472 рублей. Это почти на 238 рублей (или 2,1%) больше, чем прожиточный минимум на 2021 год (он составляет 11 234,14 рублей).

Прожиточный минимум на душу населения - средняя величина. Для каждой категории жителей региона также установлен свой минимум:

- для трудоспособного населения - 12 504 рубля (было 12 144,22 руб.);

- для пенсионеров - 10 122 рубля (было 9 875,00 руб.);

- для детей - 12 191 рубль (было 11 893,59 руб.).

Сумма видится в принципе не такой уж маленькой, если тратить её только на еду, закупаясь в магазине по акционным ценам. Но человек, даром что относится к приматам, уже не обезьяна. Бананом не обойтись - нужно платить коммуналку, одеваться, ходить в парикмахерскую, покупать лекарства…

Кстати, по подсчётам, опубликованным Тверьстатом, можно примерно понять, как следует тратить сумму прожиточного минимума. Расклад прошлогодний, но вряд ли тут могло что-то существенно измениться.

Итак, 45,8% прожиточного минимума, по мнению статистиков, тратятся на продукты питания. Если перевести проценты в рубли, получится около 5254 рублей (рассчитано исходя из размера прожиточного минимума на душу населения на 2022 год).

25,8% идёт на оплату услуг. Это порядка 2960 рублей.

Ещё 22% от прожиточного минимума мы тратим на различные непродовольственные товары - 2524 рубля.

И 6,4% (или 734 рубля) идёт, согласно схеме Тверьстата, на обязательные платежи и сборы.

Такая вот арифметика. А сравнить её с жизнью вы можете сами.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

Давид МАМАГУЛАШВИЛИ, директор Института экономики и управления ТвГУ, кандидат экономических наук:

- Прожиточный минимум - это сумма стоимости продуктов, товаров и услуг, необходимых человеку для жизненного воспроизводства, восстановления его физиологических возможностей, - говорит Давид Мамагулашвили. - История этого вопроса давняя. В нашей стране начали пользоваться понятием «прожиточный минимум», посмотрев, как это делается на западе. Для управления народом государство всегда интересовало, что является тем минимумом, без которого человек не может существовать.

В прожиточный минимум входит тот набор продуктов, товаров и услуг, без которого человек физиологически не может себя восстановить. На практике это происходит так.

Определяется необходимый набор продуктов - вместе с биологами, физиологами, которые рассчитывают необходимый набор калорий. Изучается рынок - цены на эти продукты. Конечно, берутся самые низкие цены. Но самые низкие цены - это не самые качественные продукты, как вы понимаете. Цены суммируются. Сюда же нужно внести траты на необходимую одежду, услуги и так далее.

Вопрос соответствия величины прожиточного минимума реальности возникает уже давно. И многие экономисты бьют тревогу, потому что тот подход, который сейчас используется для определения прожиточного минимума, не является правильным, его надо пересмотреть. Но пересмотреть - это значит увеличить прожиточный минимум. Для этого надо пересмотреть систему оплаты труда в стране. А это уже вопрос большой экономики. Здесь мы и наблюдаем дисбаланс между желанием и возможностью. Но смело можно сказать: прожиточный минимум - та самая грань, ниже которой человек уже физически существовать не может. Конечно, любое правительство должно заботиться о том, чтобы ни один человек не жил именно на этот прожиточный минимум. Чтобы он оставался лишь некой научной категорией для построения социальной системы в стране.