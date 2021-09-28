Коронавирус в Твери, последние новости на 28 сентября 2021: Смерть борца с курением и помощь Красного Креста

В Твери умер известный пропагандист здорового образа жизни, а в ковидный госпиталь передали медицинские маски и средства дезинфекции. Фото: архив "КП"/ПТО

Последние новости о коронавирусе в Твери на утро 28 сентября 2021 года.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 66 020 случаев заражения (+220 за сутки).

Выздоровели 58 706 пациентов (+252 за сутки).

На карантине - 5689 граждан (-32 за сутки).

Умерло 1625 человек (за сутки новых смертей не зафиксировано).

Прививку сделали 394 237 человек, за последние сутки – 188 граждан.

Больше всего заражённых ковидом в Твери. На сегодняшний день в столице Верхневолжья выявлено 22 572 случаев (+67 за минувшие сутки).

В лидерах по числу заболевших также:

Конаковский район - 4984 (+24),

Ржев - 3689 (+7),

Вышневолоцкий городской округ - 2970 (+20),

Калининский район - 2945 (+12),

Кимры - 2260 (+6),

Торжок - 2126 (+6).

Графика: Яндекс.

В Твери умер один из разработчиков антитабачного закона, один из основателей велодвижения в областной столице, кандидат медицинских наук Алексей Шабашов. Ему было 55 лет. О причинах смерти не сообщается.

Алексей Шабашов был заведующим Тверским областным центром медицинской профилактики, членом Координационного совета по борьбе против табака при Минздраве РФ и Экспертного совета комитета Госдумы РФ по охране здоровья.

Изучал и защищал сферу общественного здоровья, организовывал велопробеги и выступал за здоровый образ жизни без табака и алкоголя.

Прощание с Алексеем Шабашовым прошло 27 сентября во Владимирский церкви в Твери.

В понедельник же стало известно, что Российский Красный Крест передал в ковидный госпиталь горбольницы №6 в Твери гуманитарную помощь. Речь идет о 60 000 медицинских масок, 3000 дезинфицирующих гелях для рук по 200 мл и 3 950 - по 50 мл.

Что сказать, весьма актуальная помощь с учетом того, что кривая коронавирусной статистики в нашем регионе после выборов вновь полезла вверх.

Графика: ПТО

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