Используйте газовое оборудование по назначению

К газовому оборудованию всегда предъявляются самые высокие требования безопасности
И хотя официальный старт отопительного сезона в Тверской области уже дан, в квартирах еще не скоро наступит комфортная температура, и многие по-прежнему будут ставить кирпичи в духовку, включать все четыре газовых конфорки для обогрева, закрыв все окна, чтобы не дуло. На днях в Твери жители одной из квартир включили газовую плиту, чтобы погреться, и ушли на работу. Пламя погасло, в подъезде запахло газом, бдительные соседи вызвали аварийную службу, которая отключила от газоснабжения целый подъезд. Трагедии удалось избежать. Прочитайте эти правила и отнеситесь к ним со всей ответственностью, иногда самые простые действия помогают предотвратить трагичные последствия.
Собственникам (пользователям) необходимо:
• Пройти инструктаж по безопасному пользованию газом в специализированной организации, соблюдать инструкции по эксплуатации приборов.
При появлении в помещении квартиры запаха газа немедленно:
- прекратить пользование газовыми приборами;
- перекрыть краны к приборам и на приборах;
- открыть окна или форточки для проветривания помещения;
- не зажигать огонь, не курить, не включать и не выключать электроосвещение и электроприборы, не пользоваться электрозвонками;
- вызвать аварийную службу по телефону 04 (со стационарного аппарата) или 104 (с мобильного телефона любого оператора) вне загазованного помещения.
• Перед входом в подвалы и погреба до включения света или зажигания огня убедиться в отсутствии запаха газа.
• При обнаружении запаха газа в подвале, подъезде, во дворе, на улице:
- сообщить окружающим о мерах предосторожности;
- сообщить из незагазованного места в газовую службу по телефону 04 или 104;
- принять меры к удалению людей из загазованной среды, предотвращению включения-выключения электроосвещения, появлению открытого огня и искры;
- до прибытия аварийной бригады организовать проветривание помещения.
• При внезапном прекращении подачи газа немедленно закрыть краны горелок газовых приборов и вне загазованного помещения сообщить в газовую службу по телефону 04 или 104.
• По окончании пользования газом закрыть краны на газовых приборах и перед ними.
• Содержать газовые приборы в чистоте и исправности.
• Для осмотра и ремонта газопроводов и газового оборудования допускать в квартиру работников специализированных организаций (с которыми заключен договор на обслуживание газового оборудования) в любое время суток по предъявлению ими служебных удостоверений.
• Собственники квартир, домов и лица, владеющие газифицированным жильем на иных законных основаниях, обязаны своевременно заключать договоры на техническое обслуживание и ремонт внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования, договоры на проверку, очистку и (или) ремонт (в случае необходимости) дымовых и вентиляционных каналов со специализированными организациями.
• Газовые баллоны для снабжения газом бытовых газовых приборов, в том числе кухонных плит, водонагревательных котлов, газовых колонок, должны, как правило, располагаться вне зданий в пристройках - в шкафах или под кожухами из негорючих материалов, закрывающими верхнюю часть баллонов и редуктор, на расстоянии не ближе 5 м от входов в здание, цокольные и подвальные этажи. Пристройки и шкафы для газовых баллонов должны запираться на замок и иметь жалюзи для проветривания в нижней части, а также иметь предупреждающую надпись «Огнеопасно. Газ».
104!
Запрещено:
• Производить самовольную газификацию дома, квартиры, дачи, гаража; замену, перестановку, ремонт газовых приборов, баллонов, запорной арматуры и т.п.
• Применять открытый огонь для обнаружения утечек газа.
• Отключать автоматику безопасности и регулирования.
• Пользоваться газовыми приборами при закрытых форточках, жалюзийных решетках, решетках вентиляционных каналов, при отсутствии тяги в дымоходах и вентиляционных каналах.
• Оставлять работающие газовые приборы без присмотра, кроме оборудования, рассчитанного на непрерывную работу, оснащенного соответствующей автоматикой безопасности, предусмотренной изготовителем.
• Заклеивать вентиляционные каналы, замуровывать или заклеивать «карманы» и люки, предназначенные для чистки дымоходов.
• Допускать к пользованию газовыми приборами детей дошкольного возраста, лиц, не контролирующих свои действия и не знающих правила пользования этими приборами.
• Использовать газ и газовые приборы не по назначению. Пользоваться газовыми плитами для отопления помещения.
• Пользоваться помещениями, где установлены газовые приборы, для сна и отдыха.
• Пользоваться газом после истечения срока действия акта о проверке и чистке дымовых и вентиляционных каналов.
• Допускать порчу газового оборудования и хищение газа.
• Хранить в помещениях и подвалах порожние и заполненные сжиженными газами баллоны.
• Самовольно без прохождения специального инструктажа или без подачи соответствующей заявки в специализированную организацию осуществлять замену порожних баллонов СУГ (сжиженный углеводородный газ), а также подключать баллоны СУГ к бытовому газоиспользующему оборудованию.
• Хранить баллоны СУГ в жилых домах, помещениях в многоквартирных домах, а также на путях эвакуации, лестничных клетках, цокольных этажах, в подвальных и чердачных помещениях, на балконах и лоджиях.
• Размещать внутри жилых домов, помещений в многоквартирных домах баллоны СУГ для бытового газоиспользующего оборудования, за исключением одного баллона, подключенного к бытовой газовой плите заводского изготовления, объемом, допускаемым Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 (не более 5 литров).
• Подвергать баллон СУГ солнечному и иному тепловому воздействию.
• Размещать баллон СУГ на расстоянии менее 0,5 м от бытовой газовой плиты (за исключением встроенных баллонов), 1 м от отопительных приборов, 2 м от горелок отопительных бытовых печей, менее 1 м от электросчетчика, выключателей и иных электрических приборов и оборудования.
• Допускать соприкосновение электрических проводов с баллонами СУГ.
• Размещать баллонную установку СУГ у аварийных выходов, со стороны главных фасадов зданий.
• Переворачивать, размещать с отклонением от вертикали или в неустойчивом положении баллон СУГ, подключенный к бытовому газоиспользующему оборудованию.
• Заправлять газом бытовые баллоны на автомобильных газозаправочных станциях.
Лица, нарушившие правила пользования газом в быту, несут ответственность в соответствии с законодательством РФ.
АО «Газпром газораспределение Тверь»
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