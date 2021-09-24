Используйте газовое оборудование по назначению

К газовому оборудованию всегда предъявляются самые высокие требования безопасности

И хотя официальный старт отопительного сезона в Тверской области уже дан, в квартирах еще не скоро наступит комфортная температура, и многие по-прежнему будут ставить кирпичи в духовку, включать все четыре газовых конфорки для обогрева, закрыв все окна, чтобы не дуло. На днях в Твери жители одной из квартир включили газовую плиту, чтобы погреться, и ушли на работу. Пламя погасло, в подъезде запахло газом, бдительные соседи вызвали аварийную службу, которая отключила от газоснабжения целый подъезд. Трагедии удалось избежать. Прочитайте эти правила и отнеситесь к ним со всей ответственностью, иногда самые простые действия помогают предотвратить трагичные последствия.

Собственникам (пользователям) необходимо:

• Пройти инструктаж по безопасному пользованию газом в специализированной организации, соблюдать инструкции по эксплуатации приборов.

При появлении в помещении квартиры запаха газа немедленно:

- прекратить пользование газовыми приборами;

- перекрыть краны к приборам и на приборах;

- открыть окна или форточки для проветривания помещения;

- не зажигать огонь, не курить, не включать и не выключать электроосвещение и электроприборы, не пользоваться электрозвонками;

- вызвать аварийную службу по телефону 04 (со стационарного аппарата) или 104 (с мобильного телефона любого оператора) вне загазованного помещения.

• Перед входом в подвалы и погреба до включения света или зажигания огня убедиться в отсутствии запаха газа.

• При обнаружении запаха газа в подвале, подъезде, во дворе, на улице:

- сообщить окружающим о мерах предосторожности;

- сообщить из незагазованного места в газовую службу по телефону 04 или 104;

- принять меры к удалению людей из загазованной среды, предотвращению включения-выключения электроосвещения, появлению открытого огня и искры;

- до прибытия аварийной бригады организовать проветривание помещения.

• При внезапном прекращении подачи газа немедленно закрыть краны горелок газовых приборов и вне загазованного помещения сообщить в газовую службу по телефону 04 или 104.

• По окончании пользования газом закрыть краны на газовых приборах и перед ними.

• Содержать газовые приборы в чистоте и исправности.

• Для осмотра и ремонта газопроводов и газового оборудования допускать в квартиру работников специализированных организаций (с которыми заключен договор на обслуживание газового оборудования) в любое время суток по предъявлению ими служебных удостоверений.

• Собственники квартир, домов и лица, владеющие газифицированным жильем на иных законных основаниях, обязаны своевременно заключать договоры на техническое обслуживание и ремонт внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования, договоры на проверку, очистку и (или) ремонт (в случае необходимости) дымовых и вентиляционных каналов со специализированными организациями.

• Газовые баллоны для снабжения газом бытовых газовых приборов, в том числе кухонных плит, водонагревательных котлов, газовых колонок, должны, как правило, располагаться вне зданий в пристройках - в шкафах или под кожухами из негорючих материалов, закрывающими верхнюю часть баллонов и редуктор, на расстоянии не ближе 5 м от входов в здание, цокольные и подвальные этажи. Пристройки и шкафы для газовых баллонов должны запираться на замок и иметь жалюзи для проветривания в нижней части, а также иметь предупреждающую надпись «Огнеопасно. Газ».

104!

Запрещено:

• Производить самовольную газификацию дома, квартиры, дачи, гаража; замену, перестановку, ремонт газовых приборов, баллонов, запорной арматуры и т.п.

• Применять открытый огонь для обнаружения утечек газа.

• Отключать автоматику безопасности и регулирования.

• Пользоваться газовыми приборами при закрытых форточках, жалюзийных решетках, решетках вентиляционных каналов, при отсутствии тяги в дымоходах и вентиляционных каналах.

• Оставлять работающие газовые приборы без присмотра, кроме оборудования, рассчитанного на непрерывную работу, оснащенного соответствующей автоматикой безопасности, предусмотренной изготовителем.

• Заклеивать вентиляционные каналы, замуровывать или заклеивать «карманы» и люки, предназначенные для чистки дымоходов.

• Допускать к пользованию газовыми приборами детей дошкольного возраста, лиц, не контролирующих свои действия и не знающих правила пользования этими приборами.

• Использовать газ и газовые приборы не по назначению. Пользоваться газовыми плитами для отопления помещения.

• Пользоваться помещениями, где установлены газовые приборы, для сна и отдыха.

• Пользоваться газом после истечения срока действия акта о проверке и чистке дымовых и вентиляционных каналов.

• Допускать порчу газового оборудования и хищение газа.

• Хранить в помещениях и подвалах порожние и заполненные сжиженными газами баллоны.

• Самовольно без прохождения специального инструктажа или без подачи соответствующей заявки в специализированную организацию осуществлять замену порожних баллонов СУГ (сжиженный углеводородный газ), а также подключать баллоны СУГ к бытовому газоиспользующему оборудованию.

• Хранить баллоны СУГ в жилых домах, помещениях в многоквартирных домах, а также на путях эвакуации, лестничных клетках, цокольных этажах, в подвальных и чердачных помещениях, на балконах и лоджиях.

• Размещать внутри жилых домов, помещений в многоквартирных домах баллоны СУГ для бытового газоиспользующего оборудования, за исключением одного баллона, подключенного к бытовой газовой плите заводского изготовления, объемом, допускаемым Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 (не более 5 литров).

• Подвергать баллон СУГ солнечному и иному тепловому воздействию.

• Размещать баллон СУГ на расстоянии менее 0,5 м от бытовой газовой плиты (за исключением встроенных баллонов), 1 м от отопительных приборов, 2 м от горелок отопительных бытовых печей, менее 1 м от электросчетчика, выключателей и иных электрических приборов и оборудования.

• Допускать соприкосновение электрических проводов с баллонами СУГ.

• Размещать баллонную установку СУГ у аварийных выходов, со стороны главных фасадов зданий.

• Переворачивать, размещать с отклонением от вертикали или в неустойчивом положении баллон СУГ, подключенный к бытовому газоиспользующему оборудованию.

• Заправлять газом бытовые баллоны на автомобильных газозаправочных станциях.

Лица, нарушившие правила пользования газом в быту, несут ответственность в соответствии с законодательством РФ.

АО «Газпром газораспределение Тверь»