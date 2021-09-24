«Соедините с оператором!», или Чем хороши боты

Омниканальная платформа TWIN

Наверное, уже нет человека, который ни разу не попадал на бота, звоня в клиентскую службу какой-либо компании. «Боты тратят время, поэтому я хочу говорить с живым человеком!» - говорят очень многие. Что же нас так раздражает? Всегда ли оператор и живое общение решают наши проблемы?

Компания-разработчик омниканальной платформы TWIN для создания ботов в лице партнёра-руководителя Проектной лаборатории «ОК» Ольги Кудояровой утверждает, что будет или нет автоматизированный помощник вызывать раздражение, зависит от умений того, на чьей платформе он создан, от профессионализма архитектора бота и, конечно, от заказчика. Почему от заказчика? Да потому, что он устанавливает уровень лояльности к звонящему.

Партнёр-руководитель Проектной лаборатории «ОК» Ольга Кудоярова

Омниканальная платформа

- Современный бот - это уже не просто автоответчик, советующий нажать ту или иную цифру. Это омниканальная платформа, связывающая воедино различные каналы коммуникации с клиентом: голосовой чат, распознавание и синтез «живой» разговорной речи, аналитику, маршрутизацию обращений, - рассказывает Ольга Кудоярова. - Сегодня боты стали умными настолько, что способны понять даже настроение собеседника!»

Современные технологии позволяют создавать роботов-собеседников, которые понимают естественную речь, распознают запросы по ключевым словам и реагируют на них не по линейному сценарию, а вариативно, исходя из того, что хочет заказчик.

Вместо целого офиса

Именно так «общается» бот «TWIN». Фактически «TWIN» способен заменить небольшой офис. Бот распознаёт речь и записывает её - как в аудио, так и в текстовом режиме, преобразуя речь в текст. Формирует развёрнутые отчеты, которые можно использовать для аналитики или принятия руководящих действий.

Планирование исходящих звонков тоже перестаёт быть проблемой. Если в CRM заказчика есть клиенты из регионов, расположенных в разных часовых поясах, то система самостоятельно сделает сортировку и составит график звонков так, чтобы не нарушить законодательство. А после предоставит полный анализ по исходящим звонкам: продолжительность разговора, недозвоны, негативные реакции и многое другое, в том числе и запись самого разговора - полная информация о звонке и его результатах в вашем распоряжении.

Сэкономить время

Когда в последний раз вы записывались к врачу в городскую поликлинику? Только дозвониться - полчаса, не меньше, и то, если повезёт. Бот может принимать сотни звонков одновременно. Вместо раздражающего «ваше время ожидания составляет 20 минут» или «вы 230-й в очереди» умный электронный помощник сразу предложит варианты записи. Так ли обязательно здесь «живое» общение?

Записаться на приём к врачу или в парикмахерскую, узнать, отчего в доме нет света, проконсультироваться, когда подключат отопление, записаться на техосмотр и даже оформить заявку на изготовление торта к празднику или заказать машину для переезда - всё это успешно и, главное, быстро решает бот.

Рутинные задачи

- В одной компании мне рассказали, что средняя продолжительность работы оператора их колл-центра - два месяца, - рассказывает Ольга Кудоярова. - Такая работа - огромное напряжение для человека. При этом большая часть функций, выполняемых оператором, - сбор и фиксация рутинной информации. Операторы устают, ошибаются, забывают зафиксировать информацию, срываются...

Бот не пропустит мимо ушей важную информацию. Он всегда лоялен к клиенту. И он круглосуточно на связи.

Если качественно подойти к написанию бота, он может оказаться гораздо эффективнее, надежнее и дешевле целого штата операторов колл-центра. Главное - грамотно настроить платформу под себя.

Что умеет «TWIN»

• Технологии «TWIN»: голосовые и чат боты, интеллектуальное распознавание и синтез речи, работа во всех известных мессенджерах, аналитика и отчетность, виртуальная АТС,

• «TWIN» может: вести диалог, консультировать, проводить NPS-опросы (анализ потребительской лояльности), взыскивать задолженности, принимать показания счётчиков, продвигать банковские услуги, делать расчёт и оформлять грузоперевозки, выполнять функцию администратора в медицинских центрах, салонах красоты, оформлять заказы онлайн и многое другое.

А теперь ответьте, может совсем не обязательно, когда сталкиваешься с рутинной и понятной ситуацией, соединять с оператором?

Проектная лаборатория «ОК»

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