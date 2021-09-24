Хорошо с работой и безопасностью, плохо с благоустройством и гражданскими правами: Госкорпорация ВЭБ.РФ назвала Тверь «амбициозным городом»

Оценки по двенадцати параметрам поставили Твери федеральные эксперты. Фото: Олег ЗИНЧЕНКО

Госкорпорация ВЭБ.РФ опубликовала свежее исследование качества жизни в российских городах. По его итогам Тверь попала в группу «городов с амбициями».

Оценка качества жизни осуществляется с применением соответствующего международного опыта, прежде всего опыта ОЭСР - Международной организации экономического сотрудничества и развития. В основу легли 12 направлений, которые вносят наибольший вклад в качество жизни людей: жилищные условия, уровень дохода, здоровье, образование, безопасность, возможности для работы и отдыха и так далее. Ниже мы приведём оценку, данную Твери по каждому из этих направлений.

Для объективности специалисты разделили города на шесть кластеров:

- «космополиты» (развитые крупные города с большими ресурсами и возможностями для реализации потребностей населения);

- «с достатком» (города с высоким уровнем дохода, индустриальные центры);

- «на распутье» (средний и низкий уровень дохода, депопуляция);

- «догоняющие» (крупные города, средний и низкий доход, устойчивая популяция, стремление к повышению уровня жизни);

- «с амбициями» (средний и низкий доход, растущая популяция, хороший климат);

- «холодные» (средний и выше доход, растущая популяция, холодный климат).

Амбициозные города

Повторимся, Тверь вошла в группу «городов с амбициями». Всего здесь 25 муниципалитетов, в том числе административные центры двух соседних регионов - Великий Новгород и Псков. В одной группе с нами также Калининград, Севастополь, Ялта, Грозный. Это города разной величины (кроме крупнейших мегаполисов), не обладающие высоким доходом, но показывающие положительную динамику численности населения.

Отметим, что численность населения областной столицы действительно последовательно росла с 2011 года (чего нельзя сказать о Тверской области, которая буквально вымирает). Исключение составил лишь прошлый, 2020 год.

Посмотрим, какую оценку получила столица Верхневолжья по двенадцати направлениям исследования (города могли получить до ста баллов по каждому).

Жилищные условия - ниже среднего

Оценивалось наличие качественного, благоустроенного и удобно расположенного жилья. Показатели Твери ниже, чем средние по кластеру и средние по стране.

Тверь - 57,31. Средний по кластеру - 58,59. Средний по РФ - 62,36.

Доход и работа - выше среднего

Оценивалось наличие работы, обеспечивающей возможность для заработка и профессионального развития, включая бизнес и научную деятельность. Показатели Твери выше средних по кластеру и средних по стране.

Тверь - 56,52. Средний по кластеру - 44,97. Средний по РФ - 47,45.

Здоровье - ниже среднего

Оценивалось здоровье населения и уровень медицинского обслуживания. Показатели Твери ниже средних по кластеру и средних по стране.

Тверь - 43,82. Средний по кластеру - 47,79. Средний по РФ - 47,75.

Образование - ниже среднего

Широкие возможности получения качественного образования для детей и взрослых.

Тверь - 52,97. Средний по кластеру - 53,3. Средний по РФ - 55,87.

Мобильность - выше среднего

Оценивались удобство передвижения в городе (включая транспорт и улично-дорожную сеть) и возможность выехать за его пределы.

Тверь - 55,04. Средний по кластеру - 46,81. Средний по РФ - 47,02.

Благоустройство - ниже среднего

Оценивались удобство, привлекательность и разнообразие городской среды.

Тверь - 55,59. Средний по кластеру - 65,88. Средний по РФ - 60,43.

Экология - выше среднего

Оценивалась экологическая обстановка и система обращения с отходами в городе.

Тверь - 52,07. Средний по кластеру - 51,27. Средний по РФ - 51,59.

Безопасность - выше среднего

Оценивалась общественная безопасность.

Тверь - 59,71. Средний по кластеру - 55,86. Средний по РФ - 54,47.

Общество - выше среднего

Оценивались возможность регулярного общения с родными и знакомыми, доверие в обществе, возможность участвовать в социальных мероприятиях.

Тверь - 33,92. Средний по кластеру - 30,09. Средний по РФ - 30,34.

Работа и отдых - выше среднего

Оценивались баланс между работой и личной жизнью, возможности для отдыха и потребления товаров и услуг.

Тверь - 53,6. Средний по кластеру - 47,57. Средний по РФ - 44,4.

Гражданские права - ниже среднего

Оценивалось, как реализуются принципы правового государства и обеспечения свобод, равенства и возможностей людей.

Тверь - 43,06. Средний по кластеру - 46,39. Средний по РФ - 43,92.

Удовлетворенность - ниже среднего

Оценивались удовлетворенность горожан жизнью и уверенность в завтрашнем дне.

Тверь - 46,4. Средний по кластеру - 56,74. Средний по РФ - 51,76.

СПРАВКА «КП»

Индекс качества жизни в городах России, вычисляемый корпорацией ВЭБ.РФ, - это информационно-аналитическая система, предназначенная для комплексной оценки социально-экономической ситуации в российских городах.

Как говорится в исследовании, оценка производится в целях понимания, в каких городах нужнее всего поддержка институтов развития и где можно обеспечить наибольший социальный эффект на вложенный рубль.

Главными задачами проекта являются развитие и повышение качества жизни в городах России. На базе полученных результатов предполагается формирование рекомендаций по возможным улучшениям качества жизни горожан.