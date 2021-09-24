Присяга принесена: Игорь Руденя торжественно вступил в должность губернатора Тверской области

Игорь Руденя поклялся добросовестно выполнять возложенные на него обязанности губернатора. Фото: ПТО

Пасмурным утром 24 сентября в Тверском театре драмы было светло и торжественно. Здесь проходила инаугурация первого лица нашей области. Точнее, это называлось расширенным заседанием депутатов Законодательного собрания, тоже, кстати, только что избранных.

В большом зале собрались видные политики, почетные граждане нашего региона. Были там и ветераны Великой Отечественной войны, и руководители различных ведомств, и депутаты, и священники, и представители всех муниципалитетов, и заслуженные работники различных отраслей экономики, учителя, врачи, волонтеры.

Губернатор подъехал, когда все собрались. Бодро выскочил из остановившейся у парадного входа в театр солидной иномарки. Вместе с ним из машины вышел полномочный представитель Президента РФ в ЦФО Игорь Щёголев. Вдвоём они прошествовали в зал.

Игорь Руденя, как показалось, был немного взволнован. Это и понятно. Не каждый год в таких церемониях участвуешь.

Инаугурация началась с торжественного внесения флагов России и Тверской области, а так же официальных символов власти - Устава региона и церемониального знака губернатора.

Вынос атрибутов региональной власти. Фото: ПТО

После этого слово дали председателю облизбиркома Валентине Дроновой. Она со сцены объявила, что Игорь Руденя набрал 225 тысяч 20 голосов избирателей - больше 52% из принявших участие голосовании.

Затем на сцену поднялся сам Игорь Руденя и сделал то, что должен был сделать - принёс присягу.

- Я, Руденя Игорь Михайлович, вступая в должность губернатора Тверской области, клянусь: верно служить народу, добросовестно выполнять возложенные на меня обязанности губернатора, соблюдать Конституцию Российской Федерации, законы Российской Федерации, Устав и законы Тверской области, - громко произнес глава региона.

В зале во премя церемонии. Фото: ПТО/скриншот

Губернатор поблагодарил жителей Верхневолжья за поддержку, а Президента Российской Федерации - за постоянное внимание к Тверской области, к проектам, направленным на развитие региона.

- В ближайшие пять лет наша общая работа будет сосредоточена на достижении национальных целей развития, установленных главой российского государства. Для Тверской области это означает развитие экономики и инфраструктуры, модернизацию социальной сферы, - сказал Игорь Руденя.

Глава региона пожелал всем успехов в общем труде на благо Верхневолжья. - Уверен, что у нас все получится. Обязуюсь оправдать оказанное доверие, - заверил Игорь Руденя.

Собравшиеся в зале отреагировали шквалом аплодисментов.

Затем на сцену вышел Игорь Щёголев.

- От своего имени и по поручению Президента поздравляю Игоря Михайловича Руденю с победой на выборах и официальным вступлением в должность губернатора. Многие эксперты отмечают, что прошедшие выборы проходили открыто, в конструктивном ключе. Это значит, что люди нацелены на сохранение стабильности, развитие и повышение качества жизни. Именно этому была подчинена Ваша деятельность на посту губернатора все последние годы. Убежден, Ваши опыт и готовность к диалогу позволят реализовать все намеченное для комфортной жизни жителей региона и работы предприятий, - заявил полпред Президента РФ в ЦФО.

Игорь Щёголев по поручению Президента поздравил Игоря Руденю с победой на выборах и вступлением в должность.. Фото: ПТО

Благословил губернатора митрополит Тверской и Кашинский Амвросий.

- Вы вновь честно приняли на себя ответственное и верное служение народу и добросовестный труд на благо тверской земли в соответствии с законами Российской Федерации. Зная, с какой самоотдачей с раннего утра и до поздней ночи Вы трудились в предыдущие пять лет, хочу пожелать Вам крепости сил и такой же энергии в предстоящей нелегкой работе. Желаю, чтобы ближайшие пять лет своего служения людям, тверской земле и Отечеству Вы оставили о себе добрый след в великой истории Тверской земли, которую Вы безмерно любите» И да благословит Вас на это Господь, - сказал митрополит и сразу поднёс губернатору икону.

Игорь Руденя приложился к святыне.

Митрополит Амвросий благословил губернатора Игоря Руденю. Фото: ПТО/скриншот

После этого под звуки фанфар состоялась торжественная церемония выноса флагов России и Тверской области.

Инаугурация состоялась.