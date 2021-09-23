Два дня в Твери: что посмотреть и куда сходит

В Твери много интересного, например, памятник Пушкину напротив дворцового сада. Фото: Александр ЖМУЛИН

В стране запущено голосование за выбор «Города России». Выбирать можно среди столиц регионов. Есть в перечне, естественно, и наша родная старинная Тверь.

Голосов, правда, столица Верхневолжья пока набрала откровенно мало. До первой десятки очень далеко. Но не поздно это исправить. Сколько у нас в Твери жителей? А в области?

Те, кто не знает, почему это он должен голосовать за Тверь, подобны путешественникам, которые оказались в нашем, самом прекрасном из всех городов России, но не знают, на что обратить взор.

Итак, представьте, у вас есть всего два дня на изучение города. «КП»-Тверь» берёт на себя смелость провести 48-часовую экскурсию по нашим улицам.

Не будем оригинальны, и первым делом вспомним про места, связанные с Екатериной II. Императрица, по указу которой не только наш город в XVIII веке после пожара отстроили-перестроили (именно тогда появился версальский трезубец в планировке центра города), но и, по ходатайству местных девиц, расквартировала в окрестностях воинские части, чтобы без мужей не чахли тверские красавицы. Не хватало мужиков, ох, не хватало.

ДЕНЬ ПЕРВЫЙ

Туристу в Твери непременно нужно прогуляться по набережной Степана Разина, где стоят дома екатерининского века. Конечно, конфуз или усмешка истории в том, что набережная при этом носит имя казака-бунтовщика, борца с российским самодержавием, пусть и другого столетия. В городе, кстати, вы не найдёте никакого памятного знака Екатерине Великой. Пусть так, ведь Тверь, она, по сути, как памятник самодержице Всероссийской.

Тут же, на набережной можно встретить и свежий памятник небезызвестному поэту-песеннику из Калинина (то есть Твери) Андрею Дементьеву. Знаете строки песни советских времен «Яблоки на снегу, розовые на белом...»? А «Лебединая верность»? Его творения.

Вид с набережной открывается неповторимый. В том числе на устье Тверцы с Екатерининским монастырём и на руины Речного вокзала, который был когда-то построен на руинах Отроч монастыря. Того самого, где Малюта Скуратов то ли убивал, то ли не убивал митрополита Филиппа…

Кстати, именно от стен монастыря в мае 1767 года отчалила императрица на галере «Тверь», в сопровождении эскадры из 25 судов в путешествие вниз по Волге до Симбирска (ныне Ульяновска) и обратно до Москвы.

Если, прогуливаясь по набережной Степана Разина и миновав Нововолжский мост, дойти до горсада (его тоже стоит посетить), пройти ближе к Новому мосту, то там обнаружиться прекрасный сад Императорского путевого дворца. Напротив стоит изящный памятник Пушкину. Ну и тут же виден вдали сам построенный при той же Екатерине Великой дворец. Его необходимо посетить.

Вид на Императорский дворец из сада. Фото: Александр ЖМУЛИН

Там внутри сделан шикарный ремонт. Интерьер тождественен старинному. Плюс во дворце располагается Тверская картинная галерея. Ее экспозиция также весьма интересна. К тому же еще и столик, принадлежавший Наполеону, увидите. Да-да, он там тоже есть. Кстати, в самом дворце Екатерина ночевать отказалась.

Рядом с дворцом, также в старинных зданиях, расположен наш краеведческий музей. Тоже небезынтересно посетить, потому что его экспонаты не только уникальны, но и окружены фантастическими историями. Как, например, возвращение в 2012 году родственниками убитого под Ржевом в 1942 году немецкого офицера, экспонатов музея, которые он переправил в Германию во время войны.

На этом, пожалуй, первый день и закончится.

ДЕНЬ ВТОРОЙ

От дворцового сада надо пройти по туннелю под мостом к стадиону «Химик» и там выйти на новый пешеходный «горбатый» мостик через Тьмаку. Он называется монастырский. Оттуда открываются интересные виды. В том числе на Обелиск Победы. А рядом расположен сквер Крылова и памятник великому баснописцу. Дело в том, что какое-то время Иван Андреевич жил в Твери. Тогда он был всего лишь подканцеляристом в губернском магистрате, где когда-то служил его отец.

А, перейдя по Старому Волжскому мосту на правый береги Волги и свернув направо, можно прогуляться по Набережной Афанасия Никитина. Там стоит шикарный монумент. Памятник легендарному тверичанину, купцу-путешественнику, автору «Хожения за три моря» Афанасию Никитину. Никитин в XV веке преодолел огромный путь, был в Индии, Персии, возвращался через Крым…

Ну а недалеко от ладьи Афанасия Никитина, в комплексе зданий городской усадьбы купцов Арефьевых, расположен музей Тверского быта. Его миновать нельзя ни при каких условиях.

Кстати, есть в Твери ещё один памятник. Причём, это даже не памятник, а парковая скульптура. Но возле скульптуры всегда лежат свежие цветы, и всегда рядом люди. Это памятник неподражаемому голосу лихих 90-х, певцу блатной романтики и родного города Михаилу Кругу. Любому посетившему Тверь нельзя пройти мимо бульвара Радищева, где Миша «присел» на скамейку с гитарой. Присядьте рядом и вы. Это только поощряется.

Тем же, кому интересно почувствовать атмосферу мест, где рос и творил Михаил Круг, необходимо съездить в Пролетарский район, выйти напротив тамошнего большого ТЦ и прогуляться в расположенный за ним Морозовский городок. Там в довольно обветшалых зданиях из Красного кирпича (в конце XIX- начале XX веков построены) до сих пор живут люди. По сути это один из первых микрорайонов в российской истории.

Тем туристам, которым интересны старинные церкви и места, надо найти в Затьмачье Твери (по адресу - улица Троицкая, 38) белоснежный храм Троицы Живоначальной (в народе известен как Белая Троица).

Прекрасный старинный храм - Белая Троица. Фото: Александр ЖМУЛИН

Это памятник истории и архитектуры, самое старинное из сохранившихся каменных зданий города. К этой церкви можно прогуляться из центра по параллельным улицам Софьи Перовской или Бебеля до пересечения с переулком Трудолюбия, свернув налево.

Что интересно, в Затьмачье, на улицах можно встретить немало старинных деревянных домов. На некоторых сохранились изумительной красоты резные наличники и другие элементы декора.

Недалеко от Белой Троицы по адресу переулок Трудолюбия, 25А в доме расположен музей художника-керамиста Анатолия Камардина. Туда стоит заглянуть - без сувенира и ярких впечатлений не уйдете.

Ещё в Твери обязательно надо зайти и в музей козла, так сказать — одного из символов города. Этот музей расположен по адресу улица Жигарева, 5. Найти не сложно. Если, начиная от площади Ленина, прогуляетесь по улице Трехсвятской (ее еще тверским Арбатом называют порой), то немного не доходя до ТЦ «Олимп» обнаружите улицу Жигарева.

Собственно в музее козла намерено козлов и интересных историй, с ними связанных. В том числе и про Тверь. Кстати, если ваша фамилия производная от козла, вас пустят бесплатно. Ну а Волковых туда могут и не пустить.

Кстати, вдоль всего описанного маршрута немало мест, где можно вкусно поесть, что тоже немаловажно.

В общем, приезжайте в Тверь! – лучший город России, где впервые из Рюриковичей был провозглашён Великий князь всея Руси – Александр Михайлович Тверской. У нас и на гербе это отмечено: трон с царской короной на нём.