Коронавирус в Твери, последние новости на 24 сентября 2021: мандаты - депутатам и "горячая линия" по отоплению в прокуратуре

Выборы признаны состоявшимися. Жители жалуются на отсуствие тепла в домах Фото: Олег ЗОЛОТО
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Последние новости о коронавирусе в Твери на утро 24 сентября 2021 года.
Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 65 154 случая заражения (+208 за сутки).
Выздоровело 58 048 пациентов (+154 за сутки).
На карантине - 5488 человек (+48 за сутки).
Умерли 1618 человек (+6).
Прививку сделали 388 516 человек, за последние сутки – 1062 граждан.
Больше всего заражённых ковидом в Твери. На сегодняшний день в столице Верхневолжья выявлено 22 273 случаев (+ 85 за минувшие сутки).
В лидерах по числу заболевших также:
Конаковский район - 4930 (+3),
Ржев - 3647 (+11),
Вышневолоцкий городской округ - 2914 (+17),
Калининский район - 2896 (+5),
Кимры - 2247 (+8),
Торжок - 2104 (+1).
Графика: yandex.ru
На заседании избирательной комиссии Тверской области распределили депутатские мандаты регионального Законодательного Собрания седьмого созыва.
Выборы парламентариев по областному избирательному округу и одномандатным избирательным округам признаны состоявшимися. Избраны все 40 депутатов.
В Твери часть жилых домов по-прежнему остается без отопления.
В целях соблюдения прав граждан в прокуратуре Тверской области организована "горячая линия" по вопросам отопления в жилых домах.
Сообщить о проблеме можно с 23 сентября по 8 октября по телефону: 8-980-630-03-87. Звонки принимаются с 9:00 до 17:00 с перерывом с 13:00 до 13:45.
Информация будет проверена, при необходимости приняты меры прокурорского реагирования.
Статистика коронавируса в Тверской области.
Фото: ПТО
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