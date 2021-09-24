Коронавирус в Твери, последние новости на 24 сентября 2021: мандаты - депутатам и "горячая линия" по отоплению в прокуратуре

Выборы признаны состоявшимися. Жители жалуются на отсуствие тепла в домах Фото: Олег ЗОЛОТО Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Последние новости о коронавирусе в Твери на утро 24 сентября 2021 года.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 65 154 случая заражения (+208 за сутки).

Выздоровело 58 048 пациентов (+154 за сутки).

На карантине - 5488 человек (+48 за сутки).

Умерли 1618 человек (+6).

Прививку сделали 388 516 человек, за последние сутки – 1062 граждан.

Больше всего заражённых ковидом в Твери. На сегодняшний день в столице Верхневолжья выявлено 22 273 случаев (+ 85 за минувшие сутки).

В лидерах по числу заболевших также:

Конаковский район - 4930 (+3),

Ржев - 3647 (+11),

Вышневолоцкий городской округ - 2914 (+17),

Калининский район - 2896 (+5),

Кимры - 2247 (+8),

Торжок - 2104 (+1).

Графика: yandex.ru

На заседании избирательной комиссии Тверской области распределили депутатские мандаты регионального Законодательного Собрания седьмого созыва.

Выборы парламентариев по областному избирательному округу и одномандатным избирательным округам признаны состоявшимися. Избраны все 40 депутатов.

В Твери часть жилых домов по-прежнему остается без отопления.

В целях соблюдения прав граждан в прокуратуре Тверской области организована "горячая линия" по вопросам отопления в жилых домах.

Сообщить о проблеме можно с 23 сентября по 8 октября по телефону: 8-980-630-03-87. Звонки принимаются с 9:00 до 17:00 с перерывом с 13:00 до 13:45.

Информация будет проверена, при необходимости приняты меры прокурорского реагирования.

Статистика коронавируса в Тверской области. Фото: ПТО

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