Полиция Твери о миграции: Как снять запрет на выезд ребёнка за рубеж, криптобиокабины и гастарбайтеры-правонарушители

В тонкости миграционного законодательства журналистов посвятили представители Управления по вопросам миграции регионального УМВД. Фото: Виктория ТУШКОВА

Под миграционное законодательство попадают не только вопросы въезда на территорию страны гостей из зарубежья, но и оформление выезда за границу (в том числе в отпуск) жителей региона. С этого и начался разговор на прошедшей в Управлении МВД по Тверской области пресс-конференции по миграционной тематике.

Вопрос актуален: в этом году вступили в силу изменения в законодательство, регулирующие выезд за границу детей.

Пресс-конференция прошла в стенах Управления МВД по Тверской области Фото: Виктория ТУШКОВА

Запрет на выезд ребёнка за рубеж

Несовершеннолетний (ребёнок до 18 лет) может выехать за пределы Российской Федерации с родителем при условии, что на выезд нет запрета.

- Запретить выезд ребёнка за рубеж может один из родителей. Например, если супруги в разводе, - объясняет замначальника Управления по вопросам миграции УМВД по Тверской области Марина Градова. - Ограничивать выезд ребёнку по закону можно не только до достижения им 18 лет, но и на определённый период, а также в определённые государства.

Раньше снять этот запрет можно было лишь через суд. Теперь же закон говорит: тот, кто наложил запрет на выезд ребёнка, может его снять в досудебном порядке.

Интересно, что свой запрет на выезд ребёнка за границу родителю никак обосновывать не требуется. Нужно лишь желание и обращение в миграционную службу с соответствующим заявлением.

- В область семейных отношений мы вмешиваться не можем, - пояснила Марина Градова.

Второго родителя обязаны уведомить о наложении запрета на выезд ребёнка. Но ситуации бывают всякие. Например, родитель зарегистрирован по одному адресу, а живёт по другому. Информация рискует не дойти. Поэтому перед поездкой в отпуск можно удостовериться, нет ли запрета на выезд для ребёнка.

- Мы такие обращения рассматриваем и всю информацию до родителя доводим. Но ему для этого необходимо предоставить документы: своё заявление, копию свидетельства о рождении ребёнка, свой паспорт, - говорит Марина Градова.

На настоящий момент в Тверской области выезд за рубеж запрещён 24 детям. Были и обращения о снятии ограничений - четыре с момента вступления в силу изменений в законодательство.

Загранпаспорт с биометрией через МФЦ

Чтобы избежать многочасовой толчеи в миграционной службе, «загранник» сегодня можно оформить на «Госуслугах» или в МФЦ. С апреля этого года МФЦ в Тверской области начали оформлять биометрические загранпаспорта с электронным носителем информации. Это делается с использованием программно-технического комплекса под названием «Криптобиокабина».

- На настоящий момент возможность принимать заявления о выдаче биометрических загранпаспортов есть в МФЦ Твери, Конакова и Ржева, - сообщила Марина Градова. - Определяющим критерием для решения о размещении таких комплексов сегодня является численность населения. Но биометрические паспорта можно также оформить в четырнадцати подразделениях по вопросам миграции. В основном это межрайонные отделы органов внутренних дел.

Иностранцы воруют и женятся

В Тверской области за восемь месяцев 2021 года судами были вынесены решения о выдворении за пределы РФ семнадцати иностранцев. Все они совершили те или иные правонарушения. Кроме нарушений миграционного законодательства иностранцы в регионе попадаются и за другие делишки.

- По отношению к 2020 году иностранная преступность у нас снизилась примерно на 20%, - говорит начальник Управления по вопросам миграции УМВД по Тверской области, полковник Андрей Иванов. - Основной массив преступлений, которые совершают иностранцы, - это кражи. Иностранцы воруют по тем или иным причинам. Есть преступления, связанные с оборотом наркотиков, когда работают так называемые закладчики. Но их обычно в течение двух-трёх дней задерживают наши коллеги из наркоконтроля.

Фиктивные браки - распространённая уловка для получения вида на жительство - не относятся к категории преступлений. Поэтому тут всё немного сложнее.

- Законодательством предусмотрена инициация в суде признания брака фиктивным только либо по заявлению одного из супругов, либо по обращению сотрудников прокуратуры. По этому вопросу мы взаимодействуем с прокуратурой, если у нас имеются основания полагать, что иностранец вступил в фиктивный брак, - объяснил Андрей Иванов. - Выявить фиктивный брак довольно сложно. Но они выявляются, разрешительные документы аннулируются. За восемь месяцев мы аннулировали три вида на жительство из-за признания браков фиктивными.

Совершившие преступление иностранцы, как и граждане РФ, попадают в тюрьму. После отсидки их обычно ждёт депортация. С января по август 2021 года в региональном УМВД было принято 115 решений о депортации иностранцев после освобождения из мест не столь отдалённых.