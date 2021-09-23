Депутаты шестого созыва Законодательного Собрания Тверской области за пять лет приняли свыше 46 законов

Шестой созыв работу завершает, седьмой скоро начнет. Фото: ЗСТО

23 сентября, на четвертый день после выборов, губернатор Игорь Руденя провел встречу с депутатами Законодательного Собрания Тверской области шестого созыва. Глава региона пригласил их в большой зал правительства региона.

Шестой созыв завершает свою работу. Впрочем, многие депутаты сохраняют свои кресла и будут вести свою деятельность в седьмом созыве областного парламента.

Губернатор пригласил депутатов в большой зал областного правительства, чтобы поблагодарить за работу. Фото: ПТО

- В первую очередь хочу поблагодарить представителей всех фракций, депутатов всех партий за конструктивную, слаженную работу, за высокую ответственность, которую вы проявили при решении областных и федеральных задач. Все эти годы для депутатского корпуса и для правительства Тверской области в центре внимания был и остается человек. Благодаря этому развивается регион, - подчеркнул, обращаясь к парламентариям, Игорь Руденя.

Губернатор отдельно поблагодарил за работу председателя Законодательного Собрания шестого созыва Сергея Голубева. Он один из тех, кто остается в парламенте.

- Губернатор Тверской области, правительство региона конструктивно взаимодействовали с региональным парламентом, - ответил Сергей Голубев. - Успешно и оперативно решались вопросы противодействия коронавирусной инфекции. Глава региона инициировал ряд законопроектов, что позволило увеличить социальную поддержку, семей, многодетных родителей. Обеспечена база для дальнейшего развития региона.

За пять лет депутаты Законодательного Собрания шестого созыва приняли 462 закона. Оперативно обеспечили необходимую правовую базу в регионе для реализации нацпроектов.

Парламентарии законодательно утвердили немало новых мер поддержки многодетных и молодых семей в Веръневолжье. Это и льготы по оплате коммунальных услуг, и предоставление бесплатной школьной формы, и выплаты на приобретение автомобиля, и освобождение от транспортного налога, и т.д.

В 2019 году депутаты шестого созыва приняли резонансный закон об установлении статуса и мер поддержки детей войны в Тверской области.

В 2016-м утвердили почётное звание «Город воинской доблести», которое присвоено городам Зубцов и Белый.

При шестом созыве сформировано современное региональное законодательство о поддержке инвестиционной деятельности в Тверской области. В частности, приняты законы о комплексных льготах и налоговых послаблениях для инвесторов при определенных условиях.

В том числе за счет этого в ближайшие пять лет правительство региона планирует увеличить объем привлеченных в Тверскую область инвестиций почти в два раза – до 119 млрд рублей, создать порядка 16 тысяч рабочих мест.

При поддержке Заксобрания в регионе внедряется новая модель пассажирских перевозок.

Областной парламент дружно поддержал инициативу губернатора по запрету на ввоз в регион отходов из других субъектов РФ и принял соответствующий закон.

Игорь Руденя отдельно поблагодарил депутатов шестого созыва за работу в условиях пандемии. Своевременно были приняты и реализованы несколько срочных пакетов мер поддержки жителей и экономики.

- Мы ценим, что депутаты шестого созыва, представляющие разные политические партии, всегда действовали консолидировано, исходя из главного – интересов развития Верхневолжья и наших жителей. Такая работа заслуженно получила высокую оценку избирателей, которые на прошедших выборах многим из вас вновь доверили представлять свои интересы в региональном парламенте, - резюмировал губернатор.

СПРАВКА КП

В седьмой созыв, напомним, проходят 40 депутатов.

20 - по одномандатным избирательным округам.

Вот список:

Северо-Западный избирательный округ №1 - Старцев Александр Львович;

Приволжский избирательный округ №2 - Лебедев Олег Станиславович;

Центральный избирательный округ №3 - Гуменюк Дмитрий Юрьевич;

Московский избирательный округ № 4 - Клиновский Александр Эдуардович;

Пролетарский избирательный округ №5 - Сульман Максим Гдалиевич;

Южный избирательный округ №6 - Секержицкий Антон Мечиславович;

Конаковский избирательный округ №7 - Слепышев Александр Викторович;

Калининский избирательный округ №8 - Буевич Константин Игоревич;

Вышневолоцкий избирательный округ №9 - Бабушкин Артур Эльксович;

Лихославльский избирательный округ №10 - Петрушенко Станислав Анатольевич;

Ржевский избирательный округ №11 - Константинов Виктор Вениаминович;

Кимрский избирательный округ №12 - Шпагин Владимир Анатольевич;

Торжокский избирательный округ №13 - Пилюшкин Максим Иванович;

Удомельский избирательный округ №14 - Кушнарев Александр Леонидович;

Бологовский избирательный округ №15 - Мищенко Владимир Сергеевич;

Бежецкий избирательный округ №16 - Максимова Светлана Викторовна;

Нелидовский избирательный округ №17 - Лебедев Руслан Львович;

Осташковский избирательный округ №18 - Воробьев Василий Александрович;

Кашинский избирательный округ №19 - Рыкин Алексей Николаевич;

Старицкий избирательный округ №20 - Голубев Сергей Анатольевич.

А также еще 20 по партийным спискам "Единой России" (35,43% голосов), "КПРФ" (21,54%), ЛДПР (11, 23%), «Справедливой России – Патриоты – За правду» (11,15%), Партии Пенсионеров (6,01%).