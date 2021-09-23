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Общество23 сентября 2021 10:00

Бойцы поискового движения Росэнергоатома обнаружили под Ржевом останки 37 воинов

В рамках XIV Межрегиональной Вахты памяти бойцы поискового движения концерна «Росэнергоатом» провели раскопки в районе города Ржев Тверской области, где с января 1942 по март 1943 года шли ожесточенные бои
Илья КУПРИЯНОВ
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Поисковый отряд Фото: Управление информации и общественных связей Калининской АЭС

Поисковый отряд Фото: Управление информации и общественных связей Калининской АЭС

В ежегодной патриотической акции по поиску неизвестных воинских захоронений приняли участие порядка 60 человек в составе семи поисковых отрядов атомных станции России, в том числе отряд Калининской АЭС.

В ходе экспедиции, проходившей с 6 по 17 сентября 2021г., поисковики нашли останки 37 воинов, боеприпасы, а также фрагмент от бокового щитка пушки «сорокопятки». Кроме того, были обнаружены несколько так называемых «смертных медальонов», в которых в годы войны красноармейцы хранили записки с основными биографическими данными. Одну записку удалось прочесть в полевых условиях, две другие будут позднее расшифрованы с помощью спецоборудования.

Как отметила заместитель командира поискового отряда Калининской АЭС Римма Родионова, на счету поискового движения Росэнергоатома сотни установленных имен бойцов. «Атомщики сотрудничают с поисковыми отрядами по всей России, поднимают из земли останки солдат и офицеров. Чтобы установить имена погибших ведется огромная работа с архивными материалами Министерства обороны, госпитальными книгами, базами данных, включающие информацию о боевых действиях. Позже все останки перезахоранивают», - сказала она.

Межрегиональная «Вахта Памяти» традиционно проходит по регионам расположения атомных станций при финансовой и технической поддержке концерна «Росэнергоатом». В Тверской области мероприятие проводится уже второй раз, в 2009 году поисковики работали в Зубцовском районе.

Фото: Управление информации и общественных связей Калининской АЭС

Фото: Управление информации и общественных связей Калининской АЭС

Фото: Управление информации и общественных связей Калининской АЭС

Фото: Управление информации и общественных связей Калининской АЭС

Фото: Управление информации и общественных связей Калининской АЭС

Фото: Управление информации и общественных связей Калининской АЭС

Фото: Управление информации и общественных связей Калининской АЭС

Фото: Управление информации и общественных связей Калининской АЭС

БИЗНЕС-ПРЕСС