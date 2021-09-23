Коронавирус в Твери, последние новости на 23 сентября 2021: Непростое начало отопительного сезона и Тверь в конкурсе "Город России"

Столица Верхневолжья борется за звание самого интересного и узнаваемого города России. Фото: Сергей ЧЕРНЫХ

Последние новости о коронавирусе в Твери на утро 23 сентября 2021 года.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрирован 64 946 случаев заражения (+204 за сутки).

Выздоровело 57 894 пациентов (+9 за сутки).

На карантине - 5440 человек (+192 за сутки).

Умерли 1 612 человек (+3).

Прививку сделали 387 454 человека, за последние сутки – 1013 граждан.

Больше всего заражённых ковидом в Твери. На сегодняшний день в столице Верхневолжья выявлено 22 188 случаев (+ 80 за минувшие сутки).

В лидерах по числу заболевших также:

Конаковский район - 4927 (+14),

Ржев - 3636 (+20),

Вышневолоцкий городской округ - 2897 (+8),

Калининский район - 2891 (+13),

Кимры - 2239 (+2),

Торжок - 2103 (+7).

Графика: Яндекс.

Тверь не без проблем вошла в отопительный сезон. Кому-то тепло дали даже раньше графика, а кто-то до сих пор сидит в холодных квартирах. Как сообщают коммунальщики, "процесс подключения к системе отопления достаточно длительный, на проведение всех работ по подключению потребителей к системе теплоснабжения и регулировке температурного режима требуется время".

На сайте «Тверской генерации» опубликован перечень объектов, где идут текущие ремонты на теплосетях. Там указаны 13 участков. Почти на всех - утечки. "КП"-Тверь" выяснила, куда звонить, если в квартире нет отопления.

Тверь борется за звание "Город России." Голосование открыто на на сайте проекта "Город России - национальный выбор". Это всероссийский проект, направленный на выбор наиболее значимого, узнаваемого и символичного российского города, обладающего неповторимым историческим и культурным наследием и достойного стать национальным символом.

Тверь пока здорово отстаёт от лидеров. Голосовать за родной город может каждый желающий, причём ежедневно, но не чаще раза в сутки с одного ip-адреса. Время ещё есть - итоги подведут 30 декабря 2021 года в 15:00 по московскому времени. Никакой регистрации для голосования не требуется.

Графика: ПТО

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