Много яблок - только для людей проблема, а тверским медведям - главное лакомство

Наливными яблочками в тверских лесах любят закусить медведи, кабаны, енотовидные собаки и даже лисицы! Фото: Центр спасения медвежат-сирот.

Пока мы дружно закатываем на зиму банки с соленьями да вареньями, жители леса - звери и птицы - тоже без дела не сидят. Лесная братия активно готовится к зимним холодам.

Всякий зверь делает это по-своему: роет нору, обустраивает дупло или берлогу, наряжается в тёплую шубку или специальный зимний «камуфляж». Но главное - успеть досыта наесться и сделать запасы, набить свои тайные кладовочки доверху.

Белки запасают на зиму орешки, еловые шишки, жёлуди... Фото: Виктория МИНАЕВА

О том, смогут ли обитатели тверских лесов перезимовать сытно и чем им тут может посодействовать человек, рассказали сотрудники Центрально-Лесного биосферного заповедника, расположенного в Тверской области близ Нелидова.

Яблочки для нажировки

Год был для многих растений непростым: жаркое лето здорово подсушило лесные ручьи и почву. Однако без пропитания зверьё не останется. Мишкам так вообще раздолье: урожай яблок нынче превзошёл все ожидания. Яблоки для медведя - стратегически важный нажировочный ресурс. Нажировка - это процесс запасания жира медведем для зимовки, когда косолапый ест до отвала и толстеет перед спячкой.

Вот такие яблоки созрели в заповеднике. Фото: Центрально-Лесной биосферный заповедник

«В поисках этого лакомства мишки залезают на деревья. Поедать фрукты они могут в трёх основных положениях: стоя, сидя и даже лёжа. По следам жизнедеятельности, оставленным медведем, мы судим, что этому зверю нравится яблочное лакомство», - рассказывают сотрудники заповедника.

Любят наливные яблочки и другие звери: кабаны, енотовидные собаки. Изредка яблочком балуются даже рыжие плутовки лисицы. Едят их дрозды, сойки и свиристели.

Лещины много, а рябину обобрали

Уродилась и лещина – лесной орех. По наблюдениям учёных, такого урожая заповедные леса не видели с 2012 года. Орехи полны жиров и белка, очень питательны. Их обожают медведи, птицы, белки и другие грызуны. Последние активно запасают орехи на зиму.

А вот калины и рябины в этом году созрело не так много. Рябину уже всю обобрали шустрые разбойники - чёрные дрозды. Другим пичугам придётся довольствоваться шиповником. Ещё в лесах полно еловых шишек. Их семена - лакомство для грызунов, дятлов и клестов.

Корма в лесу хватит всем - и прожорливой кедровке, что на фото, и дятлу, и синичке. Фото: Центрально-Лесной биосферный заповедник

Клюквы хватит и зверю, и человеку

Уродилась на болотах клюква. Сезон её сбора как для зверья, так и для людей открыт. Яркую, полную витаминов ягоду любят медведи, кабаны, енотовидные собаки, рябчики, глухари, тетерева, дрозды. Хотите верьте, хотите нет, но едят клюкву даже серые зубастые волки!

Что до человека, то помочь лесному зверю перезимовать он может только одним: не разорять лесных богатств. Это не значит, что поход за клюквой отменяется. Собирать её, конечно, можно. Берите ягоду аккуратно, не губите кусты.

«Надо помнить правила: собирайте ягоды в щадящем режиме руками, а не комбайнами, чтобы не повредить тонкие ниточки коралловых бус этого растения. Использование механических приспособлений для сбора ягод в охранной зоне заповедника запрещено!» - напоминают учёные.

Вообще же на будущую зиму сотрудники заповедника смотрят оптимистично: корма должно хватить всем.

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