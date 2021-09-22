Досуг в Твери с 22 по 29 сентября: Джаз, «Княжество Тверское», премьера-классика и фантастика на сцене

В Твери есть, где интересно и культурно провести досуг. Фото: Степан КАМЕНЕВ

КОНЦЕРТЫ

Осень. Филармония. Джаз

23 сентября 18.30 Тверская филармония приглашает на первый в новом сезоне концерт джазовой музыки.

В Тверь из Москвы приезжает московское джазовое трио Антона Загарова.

Собственно, это Антон Загаров (фортепиано), Святослав Шеховцов (контрабас), Иван Авраимов (ударные).

В формате джазового трио Антон исполняет свою музыку, для которой характерна психологичность, драйв и эмоциональная глубина. Эта музыка соединяет в себе языки различных музыкальных культур: от современного джаза до эмбиента.

В программе: авторские композиции и аранжировки джазовых стандартов.

Стоимость билетов: 500-400-300 рублей

Добавим, что филармония также готовит скоро меломанов традиционный фестиваль «Музыкальная осень в Твери». Он будет продолжаться почти месяц - с 1 по 29 октября.

ФЕСТИВАЛИ

Вновь причалит «Бодрич» и оживёт история

26 сентября в Твери на территории ландшафтного парка «Тьмака» вновь оживет Средневековье. Там почти весь день будет проходить фестиваль исторической реконструкции «Княжество Тверское».

Организаторы - управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери, исторический клуб «Дружина».

- На один день в Тверь съедутся люди, которые изучают и возрождают историю, эпос и фольклор самыми разнообразными способами, - сообщают организаторы.

В программа обязательно будут рыцарский турнир, ярмарка, исторический лекторий, настольные исторические игры, интерактивные фотозоны.

Как и в прошлые года, открытие фестиваля начнется с прибытия тверской ладьи «Бодрич».

Вход свободный.

СПЕКТАКЛИ

Сонная провинция

24, 25, 26 сентября в Тверском театре драмы будут давать спектакль «Дядюшкин сон». Это премьера.

За постановку произведения русского классика Федора Достоевского взялся режиссер Валерий Персиков.

Повесть «Дядюшкин сон» создана Федором Михайловичем после каторги и десятилетнего творческого перерыва в Семипалатинске, и впервые опубликована в журнале «Русское слово» в 1859 году. В этом произведение писатель сатирически смотрит на особый характер провинциальной России, уклад ее быта, пороки и мораль.

В итоге на сцене вы можете увидеть трагикомедию в двух действиях.

24 сентября спектакль начнется в 18:30, 25 и 26 сентября - в 17:00.

Возрастные ограничения:16+

Стоимость билетов можно узнать по телефонам: 32-09-09, 32-22-92.

Вперёд, в космос!

26 сентября в 12:00 и 15:00 в ТЮЗе представят спектакль «По просторам вселенной»

по мотивам по мотивам фантастической повести Кира Булычёва «Приключения Алисы». Автор инсценировки - Евгений Зимин.

ТЮЗ приглашает отправиться отправиться в захватывающее путешествие с Алисой Селезнёвой на космическом корабле «Пегас» по просторам Вселенной.

Премьера этой постановки известнейшего произведения Булычёва состоялась в прошлом году.

Что интересно, в спектакли предусмотрены видеоинсталляции. В общем будет интересно и взрослым, и детям.

Стоимость билетов: от 250 до 500 рублей.