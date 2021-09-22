Коронавирус в Твери, последние новости на 22 сентября 2021: Увеличение резерва топлива и нутрия без хвоста

На заседании областного правительства приняли решение по топливу, а возле пруда поймали нутрию. Фото: ПТО/vk.com/tver_helpanimals

Последние новости о коронавирусе в Твери на утро 22 сентября 2021 года.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрирован 64 742 случая заражения (+202 за сутки).

Выздоровело 57 885 пациентов (+70 за сутки).

На карантине - 5248 человек (+129 за сутки).

Умерли 1609 человек (+3).

Прививку сделал 386 441 человек, за последние сутки – 707 человек.

Больше всего заражённых ковидом в Твери. На сегодняшний день в столице Верхневолжья выявлено 22108 случаев (+ 58 за минувшие сутки).

В лидерах по числу заболевших также:

Конаковский район - 4913 (+13),

Ржев - 3616 (+18),

Вышневолоцкий городской округ - 2889 (+2),

Калининский район - 2878 (+2),

Кимры - 2237 (+2),

Торжок - 2096 (+1).

Графика: Яндекс

В регионе в несколько раз - с 2,8 тыс. тонн до 10 тыс. тонн. - увеличен предельный объем областного резерва топлива (мазута). Решение принято на заседании регионального правительства и направлено на то, чтобы заранее свести часть рисков в сфере теплоснабжения к нулю.

Кроме того, количество топлива, выдаваемое муниципалитету в течение месяца, будет равно 30-суточному максимально возможному потреблению. Ранее топливо предоставлялось на 10 суток.

В Твери местные жители заметили на берегу пруда одинокого бобренка. О зверюшке сообщили волонтерам "Инициативной группы по защите животных".

В итоге зоозащитники вместе с волонтерами из Москвы отправились спасать животное. Оказалось, что это не бобренок, а нутрия с купированным хвостом.

Ее поймали сачком, но зверек все-таки укусил одного из зоозащитников - Николая Морозова. Ему придётся делать прививку.

Ну а нутрию отправили в реабилитационный центр, некоторое время животное пробудет на карантине.

Графика Фото: ПТО

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