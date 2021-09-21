Учёные рассказали как готовят медвежат-сирот к взрослой жизни в Тверской области

К 8-9 месяцам медвежонок уже владеет почти всеми премудростями, необходимыми для самостоятельной жизни. Фото: vk.com/obrcrussia

В Центре спасения медвежат сирот, что в Торопецком районе Тверской области, к выпуску на вольные хлеба готовят очередную косолапую компанию.

Готовить осиротевших медвежат к самостоятельной жизни - большая и сложная работа. Авторскую методику по воспитанию из медвежонка самостоятельного лесного зверя создал основатель центра - доктор биологических наук, заслуженный эколог РФ Валентин Пажетнов. Вместе с супругой он долгие годы проводил исследования формирования поведения и самостоятельных навыков у медвежат.

У Пажетновых мишкам раздолье. Фото: vk.com/obrcrussia

- Все формы поведения к 6-7 месяцам уже сформированы. Этот процесс идет без подражания или научения матерью-медведицей, на основе врождённых инстинктов, - рассказывают в Центре спасения медвежат-сирот. - Это было удивительным открытием, так как до этого считалось, что медвежата практически всему учатся у матери – от лазанья по деревьям до строительства берлоги.

Но медвежата и сами с усами. К 10 месяцам они уже обучаются строить берлогу: находят подходящее местечко, углубляют берлогу, обустраивают жилище при помощи найденного лесного мусора.

Травку кушает. Фото: vk.com/obrcrussia

Мишки отправляются жить в лес возрасте 8-9 месяцев,то есть в сентябре – октябре (рождаются с конца декабря и на протяжении января). Учёные специально откармливают их для благополучной зимовки. Выпускники Центра обычно гораздо лучше упитаны, чем их дикие ровесники.

А ещё медвежат помечают - ушными метками, видными издалека.

Портрет. Фото: vk.com/obrcrussia

- Сотрудники Государственного природного биосферного заповедника Брянский лес, куда мы подселяли медвежат для восстановления исчезающей местной популяции, неоднократно визуально регистрировали медведей с ушными метками, и, в частности, медведицу с потомством, - не без гордости отмечают сотрудники Центра спасения медвежат-сирот.

Это значит, что воспитанные в Центре медведи счастливо и хорошо живут на воле. Не зря же говорил Валентин Пажетнов, что тверской медведь-умелец любую берлогу построит и жить сможет хоть в Прибалтике, хоть на Камчатке.