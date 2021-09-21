Куда бежать, кому звонить, на кого жаловаться в Твери, если в квартире нет отопления

Если батареи недостаточно теплые, первым делом обращайтесь в УК. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Тверской области стартовал отопительный сезон. Но не секрет, что каждый год случаются различные эксцессы и граждане жалуются на плохое отопление. «КП»-Тверь» решила напомнить о некоторых правилах.

За разъяснениями мы обратились к эксперту в сфере ЖКХ - председателю областной общественной организации «Качество жизни» Елене Юлегиной.

Кто за что отвечает

Один из постоянных вопросов: где кончается зона ответственности ресурсоснабжающей организации и начинается управляющей компании?

Если все задвижки на трубах вплоть до входа в дом открыты, тепло по трубам вне дома идет и теплоноситель имеет установленные договором параметры, то можно говорить, что ресурсоснабжающая организация все свои обязанности выполнила.

Управляющая компания соответственно отвечает за все теплоснабжающее оборудование внутри дома доме, летом она должна его промыть, опрессовать, предоставить подтверждающие документы в администрацию города, получить паспорт готовности к отопительному сезону, при пуске тепла открыть все задвижки, стравить воздух во внутридомовых трубах, продуть общедомовые батареи.

Каковы температурные нормы для жилых помещений

В жилых неугловых комнатах температура должна быть не ниже +18 градусов по Цельсию. В угловых комнатах - не ниже +20 градусов. В ванной комнате и туалете температура также должна быть не ниже +20 градусов.

Следует иметь в виду, что собственник обязан подготовить своё жилище к зиме. Так написано в нормативных документах Жилого кодекса. То есть, к примеру, заделать щели в окнах, если они есть. И только после этого можно говорить о температурных нормах.

Если в квартире холодно, как правильно зафиксировать это безобразие

Необходимо помнить: температура замеряется определенным способом. Термометр должен быть установлен в метре от батареи (естественно, по горизонтали) и в месте от пола (по вертикали).

Если при замере наблюдается температура ниже установленной в нормативах, то необходимо сразу сообщить об этом в управляющую компанию. Ее сотрудники должны прийти в квартиру, замерить температуру вышеуказанным способом и составить акт.

Либо можно самим вместе с соседями замерить и составить так называемый соседский письменный акт с подписями граждан и обязательным указанием, каким образом измерялась температура. При этом вести видео- или фотосьемки замеров не нужно (по Жилому кодексу это не требуется).

Надо помнить, что во время подключения отопления, а также еще по истечении нескольких дней (период наладки) гражданам не стоит составлять акты и жаловаться на недостаточное отопление. Это бесполезно.

Куда обращаться

В первую очередь гражданам необходимо обратиться в управляющую компанию. Возможно, проблему можно решить только с ее помощью, исправив какие-либо неполадки в доме.

Для холода в квартире может быть немало внутридомовых причин начиная с того, что не промыта или плохо промыта батарея.

Обратите внимание: если на батареях нет сливных развоздушивающих краников, то это считается общим домовым имуществом. В данном случае промывку должны осуществлять специалисты УК.

Если выяснится, что в недостатке тепла в квартире виновата ресурсоснабжающая компания, то и УК, и сам собственник имеют право обратиться в эту организацию по поводу отклонения от параметров отопления.

Если проблема не решается ни управляющей компанией, ни ресурсоснабжающей организацией (в случае ее вины), то необходимо подавать заявление в Государственную жилищную инспекцию, прокуратуру, Роспотребнадзор или органы местного самоуправления.

Тверская генерация - (4822) 78-00-00.

Государственная жилищная инспекция - (4822) 65-50-11, (4822) 52-12-13.

Объединённая диспетчерская служба ЖКХ Твери - (4822) 34-87-07, круглосуточно.

Какова ответственность

В договоре ресурсоснабжения обычно указаны параметры по теплу. Если прибор учета показывает меньшие параметры, чем должны быть, ресурсоснабжающая компания должна автоматически снизить оплату в этот период.

В противном случае граждане вправе требовать перерасчета размера платы за отопление в этот период. Кроме того, к ресурсоснабжающей компании возможно даже применение штрафных санкций. Правда, как сказала Елена Юлегина, в реальности добиться этого крайне сложно.

Если виновата УК, то разницу в оплате за тепло она должна покрыть за свой счет.