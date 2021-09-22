Всегда на шаг впереди

Переходи в разряд «Профи» инвесторов вместе с «EL-Commerce»

С начала сентября в группе компаний «EL-Commerce» действует акционная программа «Профи», главные особенности которой — это наличие «гарантированной процентной ставки» и «инвестиционная составляющая», которую участник программы может получить дополнительно, в зависимости от того, как сработают инвестиционные проекты.

«Группа компаний «EL-Commerce» уже давно перешла в статус крупной инвестиционной компании. Наш пакет активов расширяется с каждым днем. Наша команда знает, как сделать так, чтобы деньги работали. Мы уже более семи лет успешно инвестируем в различные проекты и именно профессиональный подход команды позволяет давать такие эксклюзивные условия для наших клиентов. Чуть более года назад мы успешно вошли в IT-сферу и это уже принесло хорошие дивиденды. Сегодня мы расширяем пул наших IT-проектов и, что самое главное, позволяем нашим клиентам стать частью это большого дела. Стань инвестором вместе с нами. С гарантиями, выгодой и надежностью», - прокомментировал основатель «EL-Commerce group» Андрей Белокопытов.

Что такое программа «Профи»?

Рассказываем максимально коротко!

Гарантированная процентная ставка

У инвестиционной программы «Профи» от «EL-Commerce» есть гарантированная процентная ставка: в случае размещения инвестиций на максимальный срок 24 месяца гарантированная процентная ставка по программе составляет 15% годовых.

Да, ставка большая, но и программа «Профи» не является стандартным финансовым продуктом.

Почему так? Все просто! Для клиентов группы компаний «EL-Commerce» программа «Профи» - это возможность опробовать рынок инвестиций, увидеть перспективы рынка, но без рисков, так как сфера IT уже себя зарекомендовала, а специалисты Компании уже нашли и реализовали наиболее оптимальные стратегии по инвестициям.

Для самой же группы компаний «EL-Commerce» такая программа — это выявление интереса целевой аудитории к рынку инвестиций в сферу IT. Аккуратно, размеренно, с чувством, с толком, с расстановкой.

Инвестиционная составляющая

Инвестиционная составляющая — это уникальная особенность программы «Профи», которую предлагает Потребительский инвестиционный кооператив «Эль-Коммерс». Помимо гарантированной процентной ставки (15% для клиентов, разместивших инвестиции на максимальной срок 24 месяца), существует и инвестиционная составляющая, которая, формируется, исходя из итогов каждого полугодия работы инвестиций в данном проекте.

Если говорить более простым языком, то работать это будет так: допустим, программа была открыта на максимальный срок 24 месяца со ставкой в 15 процентов. Первые шесть месяцев эта ставка так и работает, а далее, в зависимости от того, как сработает инвестпроект за эти 6 месяцев (а это, повторяем, IT-сфера), ставка может повыситься до 19,1%. Следующий период наступает еще через шесть месяцев. Условия инвестиционной составляющей остаются теми же. И все это при том, что гарантированная ставка составляет 15%, так что прибыльность ниже этой отметки не опустится ни при каких условиях.

Настоящие инвестиции, с гарантией и безопасностью.

Условия

Несмотря на уникальность и актуальность программы, в «EL-Commerce» решили оставить условия продукта максимально простыми и понятными.

Сроки программы «Профи»: 12, 18 и 24 месяца.

Сумма для открытия программы: от 50 000 рублей.

Выплата процентов: в конце срока.

Гарантированная процентная ставка: «Профи-12 месяцев» - 14%,

«Профи-18 месяцев» - 14,5%, «Профи-24 месяца» - 15%.

Шаг процентной ставки, как мы уже написали выше — каждые шесть месяцев, а максимальная — до 19,1% годовых.

Вывод

Инвестиционная программа «Профи» - уникальный продукт для Тверского рынка, который имеет не только гарантии для клиента, но и очень интересные перспективы в плане доходности.

«Мы всегда идем на шаг впереди. Аналогов такого продукта на рынке небанковских финансовых услуг сегодня нет не только в Твери, но и в России», - отметил Андрей Белокопытов.

Группа компаний «EL-Commerce» уже более семи лет на рынке и каждый год делает уникальные предложения, которые, с одной стороны - позволяют Компании развиваться, увеличивая финансовый актив организации, а с другой — дают клиентам реальный инструмент для пассивного дохода с видимым результатом и гарантиями бренда «EL-Commerce», ведь репутация для Компании — самое важное.

Обо всех подробностях инвестиционной программы «Профи» можно узнать в отделениях «EL-Commerce» по адресу: ул. Андрея Дементьева 23 и пр-т Чайковского 84А.

Телефон: +7(4822) 47-97-12

График работы отделов продаж: будни с 9:00 до 18:00, суббота с 10:00 до 16:00.

Подробнее с условиями программы «Профи» можно ознакомиться на сайте ПИК «Эль-Коммерс по ссылке