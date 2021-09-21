10 лет заводу Paulig в Твери: с заботой о вкусном кофе и экологии

Завод Paulig в Твери

Завод Paulig отметил 10 лет со дня запуска производства в Тверской области. Это единственное предприятие на территории России финской Paulig Group. Предприятие успешное и динамично развивающееся: линейка производимой заводом продукции расширяется, вводятся новые мощности с учетом экологической и производственной безопасности, а средняя заработная плата сотрудников здесь выше, чем в среднем по рынку в регионе.

О том, чего удалось достичь предприятию за минувшую десятилетку, а также о планах на будущее беседуем с директором завода Paulig в Твери Сергеем Юшиным.

Директор завода Paulig в Твери Сергей Юшин

Интервью мы пишем в уютном презентационном зале завода под аромат свежезаваренного кофе. Здесь по полочкам в красивых упаковках кофе молотый, в зёрнах, с ароматом кардамона, фруктовыми и шоколадными нотками. Сегодня предприятие выпускает четыре десятка наименований кофейной продукции и 15 вкусов, или, как здесь говорят, блендов.

- А вы какой кофе предпочитаете? Как завариваете: турка, кофемашина, френч-пресс?

Сергей предпочитает заваривать без изысков: прямо в чашке молотый. Светлой обжарки, «с кислиночкой». Но это лирическое отступление под вкусный кофе, переходим к серьезным вопросам.

- Чего удалось добиться за эти 10 лет? Довольны результатами?

- Думаю, цифры скажут сами за себя: за 10 лет работы мы произвели 75 тысяч тонн кофе. По данным на 2020 год, ежемесячно производили около 900 тонн продукции. Прирост среднемесячного объема производства за 10 лет составил более 300%. Сегодня мощности рассчитаны на производство до 25 тысяч тонн кофе в год. На них и планируем выйти в ближайшее время. На заводе функционируют пять производственных линий. Трудовой коллектив увеличился в три раза, сейчас у нас работают более ста человек. Отмечу, что мы заинтересованы в развитии наших сотрудников, внимательно относимся к их инициативам. Немало тех, кто пришёл, начав карьеру с нуля, и со временем добился серьёзного роста именно благодаря проявленной инициативе. Текучки кадров у нас практически нет.

- Много читала об экоинициативах завода, заботе об окружающей среде. Почему это направление для предприятия приоритетно и важно?

- Действительно, для Paulig особенно важно поддерживать экоинициативы. Если говорить конкретно о заводе, мы работаем в направлении устойчивого развития. Мы стали одним из первых кофейных производств в России, сертифицированных в соответствии с требованиями органического законодательства ЕС и получивших знак ответственного бизнеса Rainforest Alliance на некоторые продукты из кофейного ассортимента. Кроме того, процент отходов предприятия, попадающих на полигон, за 10 лет снизился с 90% до всего 1,5%.

- Знаю, что завод стремится выйти на безотходное производство.

- Сейчас 98,5% отходов передаются на вторичную переработку. Оставшиеся 1,5% утилизируются как твердые бытовые отходы в соответствии с нормами местного законодательства. Упаковку мы стремимся делать более экологичной и перерабатываемой. Удалось найти решения, позволяющие использовать её в качестве строительного материала. Рядом со зданием нашего завода установлена экоскамейка, при создании которой использовался так называемый ламинат - переработанный упаковочный материал для кофе. Так что побочным отходам можно найти широкое применение.

- Какие планы развития предприятия выстраиваете на перспективу?

- В ближайшее время мы планируем запуск многоформатной упаковочной линии, что позволит нам обеспечить растущую потребность в сегменте натурального молотого и зернового кофе. Paulig ставит общую цель для всех своих кофеобжарочных заводов: получить сертификацию Carbon Neutral, тем самым способствуя сокращению выбросов парниковых газов. Тверской завод получит такой сертификат к 2023 году.

Только цифры

85 427 209,910 кг или 4 200 контейнеров зеленого кофе принял на переработку завод за минувшие 10 лет

До 25 тыс. тонн кофе в год будет производить завод после запуска в ближайшем времени новых мощностей