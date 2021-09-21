В Тверской области подвели итоги летнего отдыха детей

Этим летом в регионе организованно отдохнули свыше 58 тыс. детей Фото: Алексей ФОКИН

Этим летом в регионе организованно отдохнули 58 400 детей, были открыты 21 загородный оздоровительный лагерь, 503 лагеря дневного пребывания, 81 - труда и отдыха. В санаториях время с пользой для здоровья провели свыше 3400 ребят. Эти и другие данные статистики по летнему отдыху детей в Верхневолжье были озвучены на заседании областного правительства 21 сентября.

Его в статусе вновь избранного губернатора Тверской области провел Игорь Руденя.

Игорь Руденя провел заседание уже на второй день после выборов. Фото: ПТО

Глава региона первым делом отметил, что в этом году во всех детских лагерях строго соблюдали меры антиковидной профилактики.

- В то же время получила развитие воспитательная составляющая во время каникул, - указал еще на один заметный аспект губернатор. - Это участие наших школьников в патриотической, спортивной, экологической, культурной работе, проведение встреч с заслуженными людьми нашего региона. Такие встречи позволяют сохранять преемственность поколений - наши дети должны знать героев области в лицо и иметь возможность общаться с ними.

Важно, что отдохнуть в лагерях смогли 10600 детей из семей в непростой жизненной ситуации, детей-сирот и ребят, оставшимся без попечения родителей.

В этом году за лето суммарно во всех лагерях провели 183 профильные смены естественнонаучной, технической, художественной, экологической, гуманитарной, туристко-краеведческой и других направленностей.

К примеру, в селе Рождество Фировского района ученики из 11 школ семи муниципалитетов попали в экологическую школу «Академия леса». Узнали много интересного про деревья, обитателей наших лесов и то, как их беречь.

Еще один интересный проект - «Лето в образовательной экосистеме кванториума». Благодаря ему немало школьников побывало летом в «Кванториуме» и в Центре цифрового образования детей «IT-куб» в Твери. А в Фировском и Ржевском районах работали две смены мобильного технопарка «Кванториум».

Помимо этого, в регионе также работал ежегодный летний творческий лагерь для молодых дарований, а также был открыт пленэр «Времена года».

Игорь Руденя поручил областному министерству образования при участии некоторых других ведомств разработать проект долгосрочной программы развития системы детского загородного отдыха в тверском регионе. В этом проекте должны обязательно учесть необходимые ремонты существующих и строительство новых учреждений для детского отдыха. Срок - до 1 ноября.

Также губернатор поручил установить тревожные кнопки во всех лагерях Верхневолжья и заранее начать формировать штат их сотрудников (в том числе медперсонал) к следующему лету.