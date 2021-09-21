Дом, который продлевает жизнь. Ведь долголетие напрямую зависит от качества жизни

Дом-пансионат для пожилых людей

Признайтесь, сколько раз, глядя на счастливых пожилых людей из западных фильмов, ухоженных, ведущих активный образ жизни, общающихся по интересам, вы вздыхали и говорили: «Конечно, так и до 150 лет дожить не грех!» Но в наших реалиях достойная жизнь в зрелом возрасте долгое время казалась фантастикой. Откуда этому взяться, если условий нет даже для того, чтобы достойно поддерживать своё здоровье? Не говоря уж о развлечениях и прочих «излишествах». Что говорить об одиноких стариках, если нелегко приходится даже тем пожилым людям, за которыми присматривают их родственники. Увы, и сыновняя любовь не может решить проблему того, что под боком нет больниц и узких специалистов, родственники - главные помощники пожилого человека - живут далеко или постоянно на работе, транспорт ходит плохо, а постоянные коммунальные коллапсы серьёзно осложняют жизнь, а на стариков времени совсем нет. А ещё проблему социального вакуума, в котором находится пожилой человек, часто лишённый возможности просто пообщаться со своими сверстниками. Между тем всё это напрямую влияет не только на настроение, но и на жизненный тонус, здоровье и, как следствие, активное долголетие. Как же достичь условий, чтобы жизнь пожилого человека была долгой, здоровой и счастливой? В поисках ответа на этот вопрос вы можете заглянуть в загородную резиденцию для пожилых людей в городе Конаково недалеко от Москвы, на берегу Московского моря, рядом с национальным парком «Завидово» – согласно оценкам ЮНЕСКО, одним из самых чистых в экологическом отношении мест на Земле.

Живописная набережная Волги

ПРОСТЫЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ РАДОСТИ

Оказывается, практика организации специализированных домов для пожилых людей, где поддерживают их здоровье и создают условия для комфортного быта, у нас уже успешно реализуется. Такой дом-пансионат расположился совсем недалеко, в 100 километрах от МКАД, в городе Конаково, на Набережной Волги, дом 46. Дом представляет собой красивое шестиэтажное здание из монолит-кирпича бизнес-класса и евроблоков с повышенной тепло- и звукоизоляцией. Имеются два грузо-пассажирских лифта с выходом на смотровую площадку кровли. Круглосуточная охрана. И это отнюдь не дом престарелых, образ которого в нашей стране ассоциируется с одиночеством, печалью и угасанием. Здесь всё совсем наоборот. - Ответ на вопрос, в чём заключается комфорт для пожилого человека, как продлить его здоровье и поддержать жизнелюбие, не так уж и сложен, - рассказывает заслуженный и почетный строитель России, глава холдинга «Эко-Тепло» Юрий Шеляпин, реализовавший этот проект.

Глава холдинга «Эко-Тепло» Юрий Шеляпин

- Это обычные человеческие желания: покой, уют, интересный досуг, живое общение и, конечно, своевременная и профессиональная медицинская помощь буквально за стенкой рядом. Пожилой человек должен быть уверен, что его не бросят одного. Не оставят наедине с проблемами. Что он всегда получит помощь специалиста, которого он сам пожелает и найдёт приятного собеседника. Исполнение всех этих желаний и реализует наш дом. Квартиру в доме-пансионате можно приобрести в собственность. Как одинокому пожилому человеку, так и семейной паре. На выбор - комфортные квартиры от 60 до 120 кв. м свободной планировки для современной отделки. Квартиры просторные и светлые: архитекторы и застройщики специально постарались для этого, спроектировав эркеры и панорамные окна. И совершенно уникальным является здесь то, что, покупая квартиру, вы приобретаете не только площадь, на которой можно комфортно жить. Одновременно владелец получает развитую инфраструктуру, большой простор для разнообразия своего быта, возможность занятий лечебной физкультурой, а также доступную профессиональную медицинскую помощь. Последнее особо важно, ведь качество жизни пожилого человека в первую очередь зависит от состояния здоровья, самочувствия и удаленности этой помощи.

Данный дом является частью инфраструктуры элитного коттеджного поселка Ольгино в Конаковском районе.

Добро пожаловать в коттеджный поселок Ольгино в Конаковском районе!

ГЛАВНОЕ, РЕБЯТА, СЕРДЦЕМ НЕ СТАРЕТЬ!

Не состариться сердцу пожилого человека в резиденции на Набережной Волги, 46 помогут как в прямом, так и в переносном смысле. Всем известно, что сердечно-сосудистые заболевания являются сегодня главным бичом для нашего здоровья. Поддержать тонус сердечной мышцы и сосудов, помочь в случае заболеваний опорно-двигательного аппарата, решить другие проблемы здоровья помогут занятия лечебной физкультурой и дозированные тренировки в укомплектованном тренажёрном зале. Всё это можно сделать не выходя из здания, спустившись в лифте на цокольный этаж. Решить более серьёзные проблемы, поддержать здоровье или помочь в случае экстренной ситуации, а также пройти курс реабилитации после операции или тяжёлой болезни могут в медицинском центре, который также находится на территории резиденции. Живёт ли пожилой человек с кем-то или один - медицинская помощь всегда рядом. Чтобы оставаться молодым душой и постоянно подпитывать жизнелюбие, здесь тоже есть практически всё. Пасмурная погода и плохое настроение будут не страшны в тёплой сауне. Культурный голод всегда можно утолить в библиотеке или кинотеатре. А уютная обстановка собственного кафе пригласит побыть наедине со своими мыслями или пообщаться с приятелями. Кинотеатр, сауна, бассейн, кафе, библиотека и мастерская для рисования или слесарно-столярных работ - всё это тоже здесь, в одном здании, а значит, ехать никуда не придётся. Вот такая максимальная загрузка получается, чтобы не было времени думать о плохом.

Просторный и светлый номер

Просторный и стильный номер в светлых тонах

ОБЩЕНИЕ КАК ФАКТОР ДОЛГОЛЕТИЯ

То, что общение необходимо человеку для поддержания здоровья и продления жизни, научно доказано уже давно. В пансионате для пожилых людей в Конаково почувствовать себя одиноким вряд ли удастся: здесь созданы все условия для приятного общения между постояльцами. Можно ходить друг к другу в гости, общаться в кафе и на прогулках, находить единомышленников и даже пококетничать на танцах! Специально для танцевальных встреч в здании оборудован целый зал, где уж точно удастся вспомнить (или продлить?) молодость. А возможно, и повстречать спутника жизни. Ведь любви, как известно, все возрасты покорны. В любое время бабушек и дедушек смогут навестить их родственники. Причём визит совсем не должен ограничиваться одним днём. Дети и внуки могут поселиться прямо в квартире у своих родных, на это нет никаких запретов, ведь квартира - их собственность. Тем, для кого неудобен такой вариант, предложат гостиничные номера, расположенные на верхних этажах профилактория. А ещё молодые люди могут задуматься уже сейчас о том, что эти квартиры для их будущего проживания, ведь рано или поздно, все становятся пожилыми, это жизнь! Пусть данный оазис будет центром притяжения для многих поколений.

Удобство и комфорт

УСТАЛОСТЬ ОТ КАМЕННЫХ ДЖУНГЛЕЙ ГОРОДА

Достигнув зрелых лет, многие мечтают о доме на природе: свежем воздухе, умиротворяющих закатах, отсутствии городского шума и суеты. Квартира в профилактории на охраняемой территории с парком осуществит и это желание.

Пребывание на природе не только улучшает эмоциональное состояние, но и способствует улучшению физического здоровья

Прогулка в парке успокаивает нервную систему, снимает стресс, способствует расслаблению и отдыху

Вокруг дома вы обнаружите полтора гектара почти нетронутой, немного облагороженной природы: берёзы, клёны, вековые сосны и высокие голубые ели и пихты. Гулять под их сенью можно с комфортом: для жителей квартир обустроены дорожки, цветники и беседки с мангалами. Летом здесь приятно отдохнуть от жары, можно прогуляться подальше в поисках ягод и грибов. Зимой эту территорию оценят любители покататься на лыжах. Вот уж где кроются нескончаемые резервы для подпитки хорошего самочувствия и бодрости. Буквально недалеко от дома до кромки воды - и взору открывается пляж на берегу Волги. Здесь можно посидеть у воды, искупаться или позагорать. По Волге можно с ветерком пролететь на катере или покататься на лодке. Вас довезут до ближайшего охотхозяйства, где специально для гостей имеется настоящая изба с печкой. Любителям рыбалки здесь особенно понравится: совсем недалеко расположен большой водоём, куда запускают мальков рыбы.

Проголодавшимся во время долгой прогулки доставят домашнюю еду, надо только позвонить, и натуральные продукты со своего подсобного хозяйства, без «химии» на любой изысканный вкус. В хозяйстве имеется 8 теплиц, 15 грядок с овощами, козы, овцы, корова с телятами, куры, гуси, утки, фазаны, цесарки, перепела. Поначалу содержание животных и птиц было только в мини-зоопарке, но дальше- больше, и сейчас это уже приличное хозяйство с полноценным выходом экологически чистой продукции.

ПО СЕБЕ ЧУВСТВУЮ ПОТРЕБНОСТЬ И ГОТОВЛЮСЬ

- Опыт показывает, что такие проекты нам необходимы, - отмечает глава холдинга «Эко-Тепло» Юрий Шеляпин. - На достигнутом мы останавливаться не будем, и если запросов будет больше, то рядом с этим домом вырастет ещё один дом-пансионат. Квартира в этом доме - не просто новое, чистое и обустроенное собственное жилище с видом на воду и лес. Это возможность продлить жизнь. Ведь долголетие напрямую зависит от качества жизни. А здесь собрано всё, что нужно зрелому человеку: прекрасная природа, отсутствие коммунальных проблем, возможности для разнообразного отдыха и занятий спортом, грамотное медицинское сопровождение. И, конечно, общение: задушевные разговоры с соратниками по интересам и сверстниками, приятный отдых с детьми и внуками.

Все вопросы о приобретении квартир можно задать по телефону 8-903-555-55-53

или на сайте

Застройщик ООО «Эко-Тепло». С разрешительной документацией можно ознакомиться на сайте www.ekotn.ru