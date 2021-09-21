Коронавирус в Твери, последние новости на 21 сентября 2021: в Тверской области пополнен запас вакцины против коронавируса

Рост заболевших коронавирусом связан с сезонной заболеваемостью ОРВИ и гриппом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Последние новости о коронавирусе в Твери на утро 21 сентября 2021 года.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрирован 64 540 случаев заражения (+201 за сутки).

Выздоровело 57 815 пациентов (+234 за сутки).

На карантине - 6119 человек (-33 за сутки).

Умерли 1606 человек

Прививку сделали 385 734 человека, за последние сутки – 188 человек.

Больше всего заражённых ковидом в Твери. На сегодняшний день в столице Верхневолжья выявлено 22050 случаев (+ 84 за минувшие сутки).

В лидерах по числу заболевших также:

Конаковский район - 4900 (+4),

Ржев - 3598 (+11),

Вышневолоцкий городской округ - 2887 (+10),

Калининский район - 2876 (+7),

Кимры - 2235 (+6),

Торжок - 2095 (0).

Графика: Яндекс

В правительстве Тверской области накануне состоялось заседание оперштаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции, которое провел губернатор Игорь Руденя. Собравшиеся обсудили проведение вакцинации и эпидситуацию.

На данный момент в Верхневолжье привито 385 734 человека. Запас вакцины составляет более 139 тысяч комплектов. Количество постоянно пополняется.

Специалисты отметили рост заболеваемости коронавирусной инфекцией в ряде регионов ЦФО у граждан, не успевших пройти вакцинацию. Доля вакцинированных среди заболевших жителей Верхневолжья не превышает 1%. В тяжёлой форме болезнь в основном протекает у непривитых граждан старше 60 лет.

Рост количества зоболевших связан с возвращением людей из отпусков, началом учебного года, а также с сезонной заболеваемостью ОРВИ и гриппом.

Сделать прививку от коронавируса в Тверской области можно в 56 пунктах. Также работают выездные прививочные бригады.

Графика Фото: ПТО

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