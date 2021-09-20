Коронавирус в Твери, последние новости на 20 сентября 2021: избиратели без масок и вандалы в сквере в «Южном»

Сломанные качели в парке в «Южном» и избирательный участок в Твери. Фото: ВК/ Тверь-объявления/Оксана Ефимова; ПТО

Последние новости о коронавирусе в Твери на утро 20 сентября 2021 года.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрирован 64 339 случаев заражения (+201 за сутки).

Выздоровело 57 581 пациентов (+175 за сутки).

На карантине - 5152 человек (+159 за сутки).

Умерли 1606 человек

Прививку сделали 385 545 человек, за последние сутки – 372 человека.

Больше всего заражённых ковидом в Твери. На сегодняшний день в столице Верхневолжья выявлено 21 966 случаев (+ 69 за минувшие сутки).

В лидерах по числу заболевших также:

Конаковский район - 4896 (+5),

Ржев - 3587 (+10),

Вышневолоцкий городской округ - 2877 (+7),

Калининский район - 2867 (+8),

Кимры - 2229 (+4),

Торжок - 2095 (+8).

Графика: Яндекс

В регионе завершились большие трёхдневные выборы. Всю ночь голоса избирателей отданные за кандидатов на пост губернатора, депутатов Госдумы и регионального ЗС считали в избиркоме. Наблюдатели же из Центра общественного видеонаблюдения за выборами заявили, что грубых нарушений в ходе голосования не было, были лишь недочеты.

В частности, некоторые избиратели, находясь на участке, не использовали средства индивидуальной защиты – маски. - После сигнала из центра видеонаблюдения, участковыми избирательными комиссиями незамедлительно принимались необходимые меры, - рассказали специалисты Центра.

В ночь на 19 сентября новый сквер в микрорайоне «Южный» подвергся нападению вандалов. Утром тверские паблики в соцсетях заполнили фото сломанных скамеек, оторванных светящихся качелей, которые были одной из доминант парка и особенно полюбились горожанам.

Официальных комментариев по поводу происшествия в парке ни полиция, ни власти областной столицы пока не дали. Пока известно лишь о том, что камер видеонаблюдения в парке не было.

Напомним, эта территория совсем недавно стала местом семейного отдыха не только жителей «Южного», сюда приезжают семьи с детьми со всей Твери.

Эту территорию благоустройства выбрали сами горожане во время рейтингового голосования. Работы проводились в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" в течение 2020-2021 годов. Стоимость обустройства парка составила порядка 80 млн рублей.

Графика: ПТО

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