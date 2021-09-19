Коронавирус в Твери, последние новости на 19 сентября 2021: результаты второго дня выборов и новый филиал МФЦ в Вышнем Волочке

На избирательных участках соблюдаются антиковидные меры Фото: ПТО

Последние новости о коронавирусе в Твери на утро 19 сентября 2021 года.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрирован 64 138 случаев заражения (+199 за сутки).

Выздоровело 57 406 пациентов (+24 за сутки).

На карантине - 5170 человек (+176 за сутки).

Умерли 1606 человек

Прививку сделали 385 174 человека, за последние сутки – 998 человек.

Больше всего заражённых ковидом в Твери. На сегодняшний день в столице Верхневолжья выявлено 21 897 случаев (+ 88 за минувшие сутки).

В лидерах по числу заболевших также:

Конаковский район - 4891 (+21),

Ржев - 3577 (+18),

Вышневолоцкий городской округ - 2870 (+4),

Калининский район - 2859 (+10),

Кимры - 2225 (0),

Торжок - 2088 (+2).

Графика: Яндекс

В Тверской области облизбирком подвел итоги второго дня голосования. За депутатов Госдумы РФ проголосовало 24,76% избирателей, за губернатора Тверской области голоса отдали - 24,31%, за депутатов Законодательного Собрания Тверской области - 24,30%.

Также выборы проходят на уровне муниципальных образований.

19 сентября по области открыто 1150 избирательных участков и 22 временных избирательных участка. Они работают с 8:00 до 20:00 вечера. Отправляясь на участки - не забывайте о противоковидных мерах безопасности - надевайте маски.

Новый филиал МФЦ открылся в Вышнем Волочке на улице Баумана 18 сентября. Для приема граждан предусмотрено три окна, терминал для электронной записи, детский уголок, санитарные комнаты, в том числе для маломобильных граждан.

В открытом филиале гражданам будет доступна регистрация транспортных средств, оборудована специальная смотровая площадка.

Ранее в августе 2021 года новые филиалы МФЦ были открыты в городах Белый и Красный Холм, посёлке Молоково и селе Лесное, а в сентябре в посёлке городского типа Фирово.

Всего в 2021 году предусмотрено открытие семи филиалов МФЦ.

Графика Фото: ПТО

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