Коронавирус в Твери, последние новости на 19 сентября 2021: результаты второго дня выборов и новый филиал МФЦ в Вышнем Волочке

На избирательных участках соблюдаются антиковидные меры
Фото: ПТО
Последние новости о коронавирусе в Твери на утро 19 сентября 2021 года.
Всего с начала пандемии в регионе зарегистрирован 64 138 случаев заражения (+199 за сутки).
Выздоровело 57 406 пациентов (+24 за сутки).
На карантине - 5170 человек (+176 за сутки).
Умерли 1606 человек
Прививку сделали 385 174 человека, за последние сутки – 998 человек.
Больше всего заражённых ковидом в Твери. На сегодняшний день в столице Верхневолжья выявлено 21 897 случаев (+ 88 за минувшие сутки).
В лидерах по числу заболевших также:
Конаковский район - 4891 (+21),
Ржев - 3577 (+18),
Вышневолоцкий городской округ - 2870 (+4),
Калининский район - 2859 (+10),
Кимры - 2225 (0),
Торжок - 2088 (+2).
Графика: Яндекс
В Тверской области облизбирком подвел итоги второго дня голосования. За депутатов Госдумы РФ проголосовало 24,76% избирателей, за губернатора Тверской области голоса отдали - 24,31%, за депутатов Законодательного Собрания Тверской области - 24,30%.
Также выборы проходят на уровне муниципальных образований.
19 сентября по области открыто 1150 избирательных участков и 22 временных избирательных участка. Они работают с 8:00 до 20:00 вечера. Отправляясь на участки - не забывайте о противоковидных мерах безопасности - надевайте маски.
Новый филиал МФЦ открылся в Вышнем Волочке на улице Баумана 18 сентября. Для приема граждан предусмотрено три окна, терминал для электронной записи, детский уголок, санитарные комнаты, в том числе для маломобильных граждан.
В открытом филиале гражданам будет доступна регистрация транспортных средств, оборудована специальная смотровая площадка.
Ранее в августе 2021 года новые филиалы МФЦ были открыты в городах Белый и Красный Холм, посёлке Молоково и селе Лесное, а в сентябре в посёлке городского типа Фирово.
Всего в 2021 году предусмотрено открытие семи филиалов МФЦ.
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Фото: ПТО
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